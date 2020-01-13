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  4. "Termal turizmin başkenti" yarıyıl tatiline dolu girecek

"Termal turizmin başkenti" yarıyıl tatiline dolu girecek

EKONOMİ HABERLERİ  | 13.01.2020 11:03 | Son Güncelleme

ZAFTODER Yönetim Kurulu Başkanı Ali Gümüşhan: - "Sömestir tatillerinin vazgeçilmez adresi her zaman Afyonkarahisar'daki termal otellerdir. Bu sömestir tatilinde de herkesi şehrimize bekliyoruz ama acele etmeleri gerekiyor çünkü şu anda otellerimizdeki ortalama doluluk oranlarımız yüzde 95 seviyelerine ulaştı" - "Termal havuzların etrafı karlarla kaplı. Dışarıda hava eksi 10 derecede olsa bile termal havuzlardaki sıcaklık 42 dereceye kadar çıkıyor. Bu özellik şehrimizdeki bütün otellerimizde mevcut. Kış aylarında, Türkiye'deki bütün illerimizin havası çok soğuk ama Afyonkarahisar'ın havuzları sıcacık"

AFYONKARAHİSAR (AA) - ARİF YAVUZ - Türkiye'nin gastronomi ve önemli termal merkezlerinden Afyonkarahisar'daki oteller, yarıyıl tatili rezervasyonlarında yüzde 95 doluluğa ulaştı.

Türkiye'de termal ve sağlık turizmi denilince ilk akla gelen Afyonkarahisar, yarıyıl tatilinin de tercih edilen lokasyonlarının başında geliyor.

Yaklaşık 26 bin yatak kapasitesi bulunan kentte, aralarında beş yıldızlı otellerin de olduğu birçok tesiste yerli turistler, hem tatil yapacak hem de şifalı sularda çeşitli rahatsızlıklarına tedavi imkanı bulacak.

Zafer Turistik Otelciler ve İşletmecileri Derneği (ZAFTODER) Başkanı ve İkbal Termal Otel Genel Müdürü Ali Gümüşhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Afyonkarahisar'da termal turizme ilginin geçen yıla göre daha fazla olduğunu söyledi.

Gaziantep ile Hatay'ın ardından gastronomi alanında 2019 UNESCO "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil olan Afyonkarahisar'ın artık hem gastronomi hem de termal şehri olduğunu dile getiren Gümüşhan, şöyle konuştu:

"Afyonkarahisar'daki termal otellerimize ilgi her geçen yıl artıyor. Otellerimizdeki hizmet kalitesi ve müşteri memnuniyet de oranları sürekli yükseliyor. Bu yıl online anketlerdeki müşteri memnuniyetimiz ortalama yüzde 85 ila 88 civarında. Bu oran otelciler olarak bizleri sevindiriyor. Sömestir tatillerinin vazgeçilmez adresi her zaman Afyonkarahisar'daki termal otellerdir. Bu sömestir tatilinde de herkesi şehrimize bekliyoruz ama acele etmeleri gerekiyor çünkü şu anda otellerimizdeki ortalama doluluk oranlarımız yüzde 95 seviyelerine ulaştı. Tatilcilerimiz eğer acele etmezlerse açıkta kalabilirler."

- "Termal havuzlardaki sıcaklık 42 dereceye kadar çıkıyor"

Gümüşhan, Türkiye'de sömestir denilince ilk akla termal, termal denilince de ilk akla Afyonkarahisar'ın geldiğini vurguladı.

Kış ayında olmasından dolayı bu mevsim Afyonkarahisar'ın karlar altında olduğunu aktaran Gümüşhan, "Termal havuzların etrafı karlarla kaplı. Dışarıda hava eksi 10 derecede olsa bile termal havuzlardaki sıcaklık 42 dereceye kadar çıkıyor. Bu özellik şehrimizdeki bütün otellerimizde mevcut. Kış aylarında, Türkiye'deki bütün illerimizin havası çok soğuk ama Afyonkarahisar'ın havuzları sıcacık. Bu havuzlarda misafirlerimiz gerçekten keyifli ve eğlenceli vakit geçiriyorlar." diye konuştu.

- "Bizde sadece deniz yok"

Gümüşhan, kentteki otellerin gastronomi şehri Afyonkarahisar'ın yöresel lezzetlerini ve yemeklerini de misafirlerine sunduğunu anlattı.

Kentteki termal otellerin 15 günlük sürede tamamen yüzde 100 doluluğa ulaşacağına inandıklarının altını çizen Gümüşhan, şöyle devam etti:

"Sömestir süresince, termal tatile gelen misafirleri çeşitli sürprizler de bekliyor. Tatilcilerimiz, otellerimizde hem şifa bulup yenilenecek hem de dinlenip eğlenecekler. Aile ortamında çocuklarıyla hoşça vakit geçireceklerini düşünüyoruz ayrıca misafirlerimiz tatil süresince Frigya ve Mevlevihane gibi tarihi kentin kültürel yerlerini de gezebilirler. Bizde sadece deniz yok, geri kalan her şey şehrimizde mevcut. Tatilcilerimiz, sömestir tatilinin ardından mutlu bir şekilde Afyonkarahisar'dan evlerine döneceklerdir."

Konya'dan termal tesise gelen Basri Taşkıran da Afyonkarahisar'daki termal otellerin her yıl kalitesi ile turizm potansiyelinin arttığını belirterek, "Gastronomi alanında da Afyonkarahisar'ın meşhur lezzetleri var. Sömestir tatilini termal otellerde geçirmek isteyenlere Afyonkarahisar'ı tavsiye ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
afyonkarahisar, Frigya, tatil, termal otel, yarıyıl,

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