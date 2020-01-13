"Termal turizmin başkenti" yarıyıl tatiline dolu girecek

AFYONKARAHİSAR (AA) - ARİF YAVUZ - Türkiye'nin gastronomi ve önemli termal merkezlerinden Afyonkarahisar'daki oteller, yarıyıl tatili rezervasyonlarında yüzde 95 doluluğa ulaştı.

Türkiye'de termal ve sağlık turizmi denilince ilk akla gelen Afyonkarahisar, yarıyıl tatilinin de tercih edilen lokasyonlarının başında geliyor.

Yaklaşık 26 bin yatak kapasitesi bulunan kentte, aralarında beş yıldızlı otellerin de olduğu birçok tesiste yerli turistler, hem tatil yapacak hem de şifalı sularda çeşitli rahatsızlıklarına tedavi imkanı bulacak.

Zafer Turistik Otelciler ve İşletmecileri Derneği (ZAFTODER) Başkanı ve İkbal Termal Otel Genel Müdürü Ali Gümüşhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Afyonkarahisar'da termal turizme ilginin geçen yıla göre daha fazla olduğunu söyledi.

Gaziantep ile Hatay'ın ardından gastronomi alanında 2019 UNESCO "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil olan Afyonkarahisar'ın artık hem gastronomi hem de termal şehri olduğunu dile getiren Gümüşhan, şöyle konuştu:

"Afyonkarahisar'daki termal otellerimize ilgi her geçen yıl artıyor. Otellerimizdeki hizmet kalitesi ve müşteri memnuniyet de oranları sürekli yükseliyor. Bu yıl online anketlerdeki müşteri memnuniyetimiz ortalama yüzde 85 ila 88 civarında. Bu oran otelciler olarak bizleri sevindiriyor. Sömestir tatillerinin vazgeçilmez adresi her zaman Afyonkarahisar'daki termal otellerdir. Bu sömestir tatilinde de herkesi şehrimize bekliyoruz ama acele etmeleri gerekiyor çünkü şu anda otellerimizdeki ortalama doluluk oranlarımız yüzde 95 seviyelerine ulaştı. Tatilcilerimiz eğer acele etmezlerse açıkta kalabilirler."