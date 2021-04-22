FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Termik Santral halka arz hisse fiyatı ne kadar? Termik Santral halka arz ne zaman yapılacak? İşte talep toplama tarihleri...

Termik Santral halka arz hisse fiyatı ne kadar? Termik Santral halka arz ne zaman yapılacak? İşte talep toplama tarihleri...

22.04.2021 16:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şirketler SPK’ya halka arz için başvuruda bulunmaya devam ederken bir halka arz haberi de Çan2 Termik Santrali'nden geldi. Haberin ardından talep toplama tarihleri ve hisse fiyatları yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. Peki Termik Santral halka arz hisse fiyatı ne kadar? Termik Santral halka arz ne zaman yapılacak? İşte talep toplama tarihleri...

Termik Santral halka arz hisse fiyatı ne kadar? Termik Santral halka arz ne zaman yapılacak? İşte talep toplama tarihleri...

Halka arz başvuruları devam ederken yeni bir halka arz haberi de Çan2 Termik Santrali'nden geldi. Yatırımcılar ve vatandaşlar talep toplama tarihleri ve hisse fiyatlarını merak etmeye başladı. Peki Termik Santral halka arz hisse fiyatı ne kadar ve Termik Santral halka arz ne zaman yapılacak?

TERMİK SANTRAL HALKA ARZ HİSSE FİYATI NE KADAR? TERMİK SANTRAL HALKA ARZ NE ZAMAN YAPILACAK?

Enerji ve madencilik alanlarında faaliyet gösteren Odaş Enerji'den yapılmış olan açıklamaya göre, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından halka arzı onaylanan Çan2 Termik Santrali'nin talep toplama tarihleri 21-22 Nisan 2021 olarak belirlendi. Çan2 Termik Santrali'nin halka arzı 3,90 TL hisse fiyatı ile gerçekleşecek. Halka arz ile 4 milyon adet hisse satılıp 280 milyon lira gelir elde edilmesi bekleniyor. Yüzde 10 da ek satış hakkı bulunuyor. Böylece şirketin halka açıklık oranı yüzde 23'e kadar çıkabilecek. Şirketin hisselerinin yüzde 50'si yerli kurumsal yüzde 50'si ise yerli bireysel yatırımcılara satılacak.

Odaş Elektrik, Çan-2 Termik'in paylarının halka arz izahnamesine yönelik Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) başvurusunu Ocak ayı içerisinde yapmış ve Çan-2 Termik'in paylarının hepsine sahip Odaş Elektrik Üretim Sanayi Ticaret A.Ş. tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şu ifadeler bulunuyordu:

“29.12.2020 tarihli özel durum açıklamamızda da bahsedildiği üzere Şirketimizin %100 oranında bağlı ortaklığı olan Çan2 Termik A.Ş.'nin (Eski Unvanı Çan Kömür ve İnşaat A.Ş.) paylarının halka arzına yönelik olarak yapmış olduğu Kayıtlı Sermaye Sistemine geçiş ve Esas Sözleşme Tadil başvurusu SPK'nın 29.12.2020 tarihli yazısı ile onaylamıştı. Söz konusu onaya müteakip olarak yapılan tescil işlemleri ve gerekli güncellemelerle birlikte halka arz izahnamesine yönelik başvuru Sermaye Piyasası Kurulu'na bugün yapılmıştır.”


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?
Ziraat, Vakıfbank, Halkbank ev kredileri ve faiz oranlarını güncelledi!Ziraat, Vakıfbank, Halkbank ev kredileri ve faiz oranlarını güncelledi!
Nakdi Ücret Desteği ödeme tarihi belli oldu mu?Nakdi Ücret Desteği ödeme tarihi belli oldu mu?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Dikkat çeken sözler: Çok büyük bir hata yaptık

Dikkat çeken sözler: Çok büyük bir hata yaptık

THODEX'e suç duyurusu!

THODEX'e suç duyurusu!

Üç haftalık flaş 'tam kapanma' iddiası

Üç haftalık flaş 'tam kapanma' iddiası

Binance'e hisse tokeni soruşturması!

Binance'e hisse tokeni soruşturması!

Akaryakıtta teminatlı dönem başladı

Akaryakıtta teminatlı dönem başladı

Dolar ve Euro'da hareketlilik!

Dolar ve Euro'da hareketlilik!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Yargıtay'dan kritik tebligat kararı!

Yargıtay'dan kritik tebligat kararı!

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Kuzugöbeği mantarının kilosu 2 bin lira!

Kuzugöbeği mantarının kilosu 2 bin lira!

İkinci el araba alacaklar dikkat!

İkinci el araba alacaklar dikkat!

Bakan Elvan'dan 128 milyar dolar açıklaması!

Bakan Elvan'dan 128 milyar dolar açıklaması!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.