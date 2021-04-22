Termik Santral halka arz hisse fiyatı ne kadar? Termik Santral halka arz ne zaman yapılacak? İşte talep toplama tarihleri...

Halka arz başvuruları devam ederken yeni bir halka arz haberi de Çan2 Termik Santrali'nden geldi. Yatırımcılar ve vatandaşlar talep toplama tarihleri ve hisse fiyatlarını merak etmeye başladı. Peki Termik Santral halka arz hisse fiyatı ne kadar ve Termik Santral halka arz ne zaman yapılacak?
Enerji ve madencilik alanlarında faaliyet gösteren Odaş Enerji'den yapılmış olan açıklamaya göre, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından halka arzı onaylanan Çan2 Termik Santrali'nin talep toplama tarihleri 21-22 Nisan 2021 olarak belirlendi. Çan2 Termik Santrali'nin halka arzı 3,90 TL hisse fiyatı ile gerçekleşecek. Halka arz ile 4 milyon adet hisse satılıp 280 milyon lira gelir elde edilmesi bekleniyor. Yüzde 10 da ek satış hakkı bulunuyor. Böylece şirketin halka açıklık oranı yüzde 23'e kadar çıkabilecek. Şirketin hisselerinin yüzde 50'si yerli kurumsal yüzde 50'si ise yerli bireysel yatırımcılara satılacak.
Odaş Elektrik, Çan-2 Termik'in paylarının halka arz izahnamesine yönelik Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) başvurusunu Ocak ayı içerisinde yapmış ve Çan-2 Termik'in paylarının hepsine sahip Odaş Elektrik Üretim Sanayi Ticaret A.Ş. tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şu ifadeler bulunuyordu:
“29.12.2020 tarihli özel durum açıklamamızda da bahsedildiği üzere Şirketimizin %100 oranında bağlı ortaklığı olan Çan2 Termik A.Ş.'nin (Eski Unvanı Çan Kömür ve İnşaat A.Ş.) paylarının halka arzına yönelik olarak yapmış olduğu Kayıtlı Sermaye Sistemine geçiş ve Esas Sözleşme Tadil başvurusu SPK'nın 29.12.2020 tarihli yazısı ile onaylamıştı. Söz konusu onaya müteakip olarak yapılan tescil işlemleri ve gerekli güncellemelerle birlikte halka arz izahnamesine yönelik başvuru Sermaye Piyasası Kurulu'na bugün yapılmıştır.”
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