TESK Başkanı Bendevi Palandöken: "Perakende Yasası güncellenmeli"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, bazı zincir market şubelerinde çalışma saatinin 08.00'e çekildiğini belirterek, "Perakende Yasası'nı güncellemekte daha fazla geç kalınmamalı. Zincir marketlerin açılış yerleri ve çalışma saatlerine kural konulmalı." ifadelerini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, ulusal ve yerel olmak üzere ülke genelinde toplamda sayıları 40 bine yaklaşan zincir marketlerin esnafa kan kaybettirdiğini belirtti.

Söz konusu marketlerin çalışma saatlerini de değiştirdiğine dikkati çeken Palandöken, "Zincir marketlerin kimi ülkenin her ilçesine şube açmakla övünürken kimi ürün portföyünü genişleteceğini bildiriyor. Kimi saat 08.00'de açılırken kimi akşam 22.00'de kapanıyor. Üstelik bazı işlek şubelerinde açılış saatlerini 09.00'dan 08.00'e çeken zincir marketler var. Esnafın, yanına ya da karşısına konumlanan, erken açılıp geç kapanan, yüzlerce A'dan Z'ye tüm ürünleri satan zincir marketlere dayanacak gücü kalmadı." değerlendirmesinde bulundu.