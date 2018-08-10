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TESK Başkanı'ndan dolar yorumu: Oyun oynanıyor, paniğe gerek yok

EKONOMİ HABERLERİ  | 10.08.2018 10:58 | Son Güncelleme

Döviz piyasasında yaşanan hareketlilik sonrası dolar 6 TL'yi euroda 7 TL'yi aştı. Kurda görülen hareketlilik sonrası TESK Başkanı Palandöken'den dövizle ilgili yorum geldi. Palandöken "Dövizin ateşi düşecek, paniğe gerek yok" açıklamasında bulundu.

TESK Başkanı'ndan dolar yorumu: Oyun oynanıyor, paniğe gerek yok

Piyasalarda spekülatif bir haraketlenme olduğunu dolar ve euro'nun spekülötürler tarafından yükseltildiğinin altını çizen Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Piyasalarda spekülatif bir gelişme var. Vatandaşlarımızın sabırlı olması gereken bir süreçten geçiyoruz. Önümüzdeki hafta başından itibaren piyasalar normale dönecek. Spekülatörlerin oyunları bozulacak. Paniğe kapılmaya gerek yok. Ülkemiz üzerine oynanan oyunları miletçe bozmamız gerekiyor. Bütün kesimler bu spekülatif gerilmenin boşa çıkarılması için gayret göstermeli ve sabırlı olmalı" dedi.

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Okuyucu Yorumları 14 yorum
Diyelimki oyun oynaniyor. hani tedbirler busekilde damatla iş yurumuyor. olan millete oluyor
dolar 6 euro 7 olmuş halen paniğe gerek yok diyor.
hadi be ordan
Ne Ateşmiş buda Eski Yunan ateşi mübarek 3.50 den beri hala sönecek
Konuşmaktan öteye geçen yok, biri çıkar Bizimde Allahımız var der biri çıkar panik yapmayın der, konuşmaktan başka birşey yaptığınız yok nasıl panik yapmasın millet yahu, kesesini dolduranlar panik yapmayın olur böyle şeyler deyip milletle dalga geçiyo
ben sana bir oyun oynarım görürsün çocuk mu kandırıyorsunuz çözüm üretin çözüm biri halkımız var diyor biri oyun oynanıyor diyor ondan sonra dolar iyice yükseliyor o zaman oyunu bozun gücünüz yetiyorsa
oyun oynanıryorsa oyun nedir bozun oyunu. her seferinde aynı hikaye emtialardan başkası inanmıyor bu masallara . köşeyi dönen kendileri ceremesini çeken biz . 16 yıl önce neredeydik şimdi neredeyiz daha iyi olacak derken herkes 16 yıl öncesini ve bugünü ölçsün . bakalım neredeymiş. 16 yıl önce elimizde fabrikalar vardı şimdi yok . telekom vardı yok tekel vardı yok daha iyisi ne olacaksa satacak birşeyde kalmadı görünürde üstünü altını sattınız başka ne var
çernobil felaketinde bakan çay içmişti. bunlar da sorun yok rahat olun deyip dolar yerse şaşırmayalım
Ülke nereye gidiyor. Be yapacaksanız yapın, düzeltin artık. Bu beceriksizliğiniz yeter artık.
Dolar 4 TL ye çıktığı zaman da benzer şeyler söylendi.
yazık valla ülkenin düştüğü duruma bak!
Paniğe gerek yok he:))
başkanım BATTIK BATTIK.... iflas bayrağını çekenleride açıklasanıza.
Kimsenin panik yaptığı falan yok Sanayicisinden,Esnafına,Yatırımcisından vatandaşına herkes havlu attı zaten.
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