TESK Başkanı'ndan dolar yorumu: Oyun oynanıyor, paniğe gerek yok

Piyasalarda spekülatif bir haraketlenme olduğunu dolar ve euro'nun spekülötürler tarafından yükseltildiğinin altını çizen Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Piyasalarda spekülatif bir gelişme var. Vatandaşlarımızın sabırlı olması gereken bir süreçten geçiyoruz. Önümüzdeki hafta başından itibaren piyasalar normale dönecek. Spekülatörlerin oyunları bozulacak. Paniğe kapılmaya gerek yok. Ülkemiz üzerine oynanan oyunları miletçe bozmamız gerekiyor. Bütün kesimler bu spekülatif gerilmenin boşa çıkarılması için gayret göstermeli ve sabırlı olmalı" dedi.
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