TESK Başkanı Palandöken: "Esnaf stopaj yükünden kurtarılmalı"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, stopajdan doğan vergi yükünün her geçen gün ağırlaştığını belirterek, "İş yeri kiralamalarında haksız vergi iadesinin önüne geçmek, tahsilat oranının artmasını sağlamak amacıyla stopaj uygulaması kaldırılmalı ya da en azından stopaj oranı yüzde 20'den yüzde 5'e düşürülmeli. Esnaf stopaj yükünden kurtarılmalı." ifadesini kullandı.

Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, esnaf ve sanatkarlar için stopajdan doğan vergi yükünün giderek ağırlaştığını, bunun da vergi tahsilatının azalmasına neden olduğunu bildirdi.

Esnafın kira artışlarında enflasyon oranının dikkate alınması gerektiğini belirten Palandöken, "İş yeri kiralamalarında haksız vergi iadesinin önüne geçmek, tahsilat oranının artmasını sağlamak amacıyla stopaj uygulaması kaldırılmalı ya da en azından stopaj oranı yüzde 20'den yüzde 5'e düşürülmeli. Esnaf stopaj yükünden kurtarılmalı. Yerel yönetimlere, vakıflara ya da devlete ait iş yerlerinde faaliyet gösteren esnafımızın kira artışlarında enflasyon oranı dikkate alınmalı." değerlendirmesinde bulundu.