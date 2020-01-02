TESK Başkanı Palandöken: “Etil alkole ulaşmak bu kadar kolay olmamalı”

Etil alkol üretim ve ithalatının 5 yılda yüzde 166 arttığını belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Evde alkollü içki yapımı ve kaçak alkol üretimi, devletin vergi kaybına, esnafın satışlarının düşmesine, vatandaşların kör olmasına, hatta hayatını kaybetmesine kadar birçok olumsuz duruma neden oluyor. İnternetten ve sosyal medyadan alkol yapımı ve etil alkol satışına müdahale edilmeli, denetimler sıklaştırılmalı. Etil alkolle ilgili yönetmelik güncellenerek yaptırımlar artırılmalı” dedi.

Son yıllarda etil alkol üretiminin ve ithalatının rekor seviyede arttığını vurgulayan Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Evde alkollü içki yapımı, etil alkol üretim ve ithalatı, kaçak alkollü içki üretimi son dönemlerde bir hayli arttı. Öyle ki etil alkol üretim ve ithalatı son 5 yılda yüzde 166 artarken, ilk 8 ayda emniyet birimleri tarafından 267 bin 102 litre kaçak alkollü içki ele geçirildi. Son 7 senede en çok tüketilen 5 alkollü içkinin her birinden alınan ÖTV yüzde 200 ile yüzde 300 arasında artış gösterdi. Dolayısıyla vergi ve fiyat artışları, etil alkole internet ve sosyal mecralar üzerinden hızla ve kolayca ulaşılabilmesi gibi nedenler, sahte alkollü içki ve evde alkollü içki yapımını artıran en önemli etkenler arasında” diye konuştu.