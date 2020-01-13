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  4. TESK Başkanı Palandöken: “Yeni yılda ev sahibi olmak kolaylaşmalı”

TESK Başkanı Palandöken: “Yeni yılda ev sahibi olmak kolaylaşmalı”

EKONOMİ HABERLERİ  | 13.01.2020 10:16 | Son Güncelleme

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Yeni yılda ev sahibi olmak kolaylaşmalı" dedi.Yeni yılda vatandaşların ev sahibi olmasının kolaylaşması gerektiğini belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Vatandaşların ev sahibi olması ve eldeki konut stokunun erimesi için 2019 yılının sonuna kadar devam eden konut satış teşvikleri yeni yılda da devam etmeli.

TESK Başkanı Palandöken: “Yeni yılda ev sahibi olmak kolaylaşmalı”

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Yeni yılda ev sahibi olmak kolaylaşmalı" dedi.
Yeni yılda vatandaşların ev sahibi olmasının kolaylaşması gerektiğini belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Vatandaşların ev sahibi olması ve eldeki konut stokunun erimesi için 2019 yılının sonuna kadar devam eden konut satış teşvikleri yeni yılda da devam etmeli. Konut kredi faiz oranlarındaki indirime ek olarak tapu harcı ve KDV indirimleri bu yıl da devam ederse vatandaşlarımız ev sahibi olurken eldeki konut stoku da erimiş olur. Yeni yılda konut satışlarının istenilen seviyelere ulaşabilmesi için konut satış teşvikleri sürmeli. Öte yandan firmalar da elini taşın altına koyup konut fiyatlarını makul seviyede tutmalı” dedi.
Konut satışındaki teşviklerin konut piyasasını önemli ölçüde hareketlendirdiğini ve bu hareketliliğin sürmesi için teşviklerin devam etmesi gerektiğini söyleyen Palandöken, “2019 yılının sonuna kadar konut satışlarındaki tapu harcı yüzde 4’ten yüzde 3’e indirilmiş, KDV oranı ise yüzde 18’den yüzde 8’e çekilmişti. Bu teşviklere ek olarak kamu bankalarının Ağustos’ta konut kredi faiz oranlarını düşürmesi ve özel bankaların da sürece dahil olmasıyla konut satışları önemli ölçüde hareketlendi. Öyle ki Kasım ayında konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 54,5 artış gösterdi. Öte yandan aynı ay içerisinde ipotekli konut satışları da bir önceki yıla göre yüzde 724 oranında arttı. Özellikle ipotekli konut satışlarının artmasında bankaların konut kredi faiz oranlarını aşağı çekmesi etkili oldu. Satışların artması için geçmiş yıllarda olduğu gibi yüzde 0.60 seviyelerindeki konut kredi faizlerine mutlaka geri dönülmeli” diye konuştu.

“Konut fiyatları makul seviyede tutulmalı”
Eldeki konut stokunun eritilmesi ve konut satışlarının istenilen seviyeye ulaşabilmesi için herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini ifade eden Palandöken, “Bankaların yaptığı faiz indirimine ek olarak mülk sahipleri ve firmalar da konut fiyatlarında makul oranlarda indirime giderse satışlar istenilen seviyeye ulaşabilir. Konut sektörünün canlanması beraberinde onlarca sektörün daha canlanmasına anlamına geliyor. Bunun için de konut satışlarında hem satıcı hem de alıcı için büyük bir yük olan tapu harcı düşürülmeli. KDV oranı ise yüzde 8’e sabitlenmeli. Ayrıca ilk kez ev sahibi olacak vatandaşlarımız için KDV oranı daha da düşük olmalı ki ihtiyaç sahipleri başını sokacak bir ev alabilsin. Eldeki konut stoku yeni yılda tamamen eritilmeli” şeklinde konuştu.

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