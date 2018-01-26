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TESK Başkanı'ndan 2100 TL ceza uyarısı

26 Ocak 2018 16:03

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, terazisini zamanında muayene ettirmeyen esnafın 2 bin 100 lira ceza ödemek zorunda kalacağı uyarısında bulundu.

TESK Başkanı'ndan 2100 TL ceza uyarısı

 Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Tartı Aletleri Muayene Yönetmeliği’ne göre özellikle pazarlarda daha çok kullanılan teraziler iki yılda bir muayene ettirilmek zorunda. Terazisini zamanında muayene ettirmeyene 2 bin 100 TL idari para cezası kesileceği gibi teraziye elde konulabilir” dedi.

 
Tartı aletlerinin muayenesinin unutulmaması için uyarıda bulunan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Pazarcılar tarafından pazar yerlerinde kullanılan ve tartı kapasitesi 2 bin kilogram ve altında olan, otomatik olmayan elektronik tartı aletleri, belediye ölçü ayar memurlarınca muayene edilmektedir. Ayrıca tartı kapasitesi 2 bin kilogram ve altında olan, otomatik olmayan tartı aletleri yetkili muayene servislerince muayene edilmektedir. 2017 yılında terazisini zamanında muayene ettirmeyene kesilen bin 835 liralık ceza ise bu yıl 2 bin 100 TL olarak uygulanacaktır. Aynı zamanda muayenesi yapılmayan teraziye el konulabilecek” diye konuştu.
 
“PERİYODİK MUAYENE SÜRESİ İKİ YIL”
 
Palandöken, tartım kapasitesi 2 bin kilogramın üzerinde olan, otomatik olmayan tartı aletleri ile diğer tartı aletlerinin ise Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüklerince muayene edileceğini kaydetti. Tartı aletlerinin periyodik muayene süresinin iki yıl olduğunu hatırlatan Palandöken, "Damga süresini doldurmuş tartı aletlerinin periyodik muayeneleri için kullanıcılar tarafından sürenin dolduğu yılı takip eden yılın ocak ayının başından şubat ayının sonuna kadar periyodik muayene için dilekçe verilmesi gerekiyor. Tartı aleti kullanıcıları tarafından periyodik muayene için tartı aletinin tipi, markası, seri numarası, sınıfı ve kapasitesinin yer aldığı ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının internet sitesinde yayımlanan başvuru formu ile il müdürlüklerince muayene edilecek tartı aletleri için il müdürlüklerine, yetkili muayene servislerince muayene edilecek tartı aletleri için yetkili muayene servislerine, grup merkezi belediye ölçü ayar memurlarınca muayene edilecek tartı aletleri için ise grup merkezi belediye ölçüler ve ayar memurluklarına müracaat edilecektir” açıklamasında bulundu.
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