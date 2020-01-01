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  4. TESK Genel Başkanı Palandöken: “Esnafın sorunları artık ötelenmemeli”

TESK Genel Başkanı Palandöken: “Esnafın sorunları artık ötelenmemeli”

EKONOMİ HABERLERİ  | 01.01.2020 10:39 | Son Güncelleme

Yaşanan yoğun gündem nedeniyle esnafın sorunlarının 2019’da ertelendiğini belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Bu yıl ülkemiz için zor yıllardan biri oldu.

TESK Genel Başkanı Palandöken: “Esnafın sorunları artık ötelenmemeli”

Yaşanan yoğun gündem nedeniyle esnafın sorunlarının 2019’da ertelendiğini belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Bu yıl ülkemiz için zor yıllardan biri oldu. Gerek siyasi, gerek toplumsal birçok ciddi sorun ve olaylar yaşandı. Böylesine yoğun gündemde ise esnafımızın sorunları bazen unutuldu, bazense ötelendi. İçerisine yeni girdiğimiz 2020 yılında esnafımızın belini büken tüm sorunların ivedilikle çözülmesini ve artık ötelenmemesini bekliyoruz” dedi.
Yeni yılda esnafın sorunlarının 2019’da olduğu gibi ötelenmemesi gerektiğini vurgulayan Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Berberinden terzisine, taksicisinden oto tamircisine, manavından çilingircisine kadar 2 milyon esnaf ve sanatkârımızın ayrı ayrı mesleklerine ait sorunları var. Bu sorunları konfederasyon olarak her zaman dile getirmeye, ilgili kurumlara iletmeye, projeler yapmaya devam ediyoruz. Fakat birçok sorun gündeme dahi getirilmiyor. Bunun da sebebi ülkemizin geçmiş olduğu ekonomik, siyasi, toplumsal meselelerin yoğun yaşanmış olması. 2019 yılında ötelenen tüm sorunların yeni yılda hızlı bir şekilde çözülmesini umut ediyor. Çünkü ekonominin en önemli ayağı esnafımızdır. Esnaf ayakta duramazsa ekonomi tökezler. Devletimizin her daim yanında olan, sokaklarımızın her daim koruyucusu olan esnafımız bu yüzden en çok destek görmesi gereken kesimdir” diye konuştu.
Öncelikli çözülmesi gereken konuların olduğunu ifade eden Palandöken şöyle devam etti:
“Zincir marketlerin ve AVM’lerin oluşturduğu haksız rekabet ve kuralsız şekilde açılmaları, ticari akaryakıt verilmesi, sıfır faizli kredi destekleri, etkin bir sicil düzenlemesi, borçlar için yapılanma, elektrik, su, doğalgaz ve internette esnafa özel indirimler gibi en önemli konular ilk önce çözülmesi gereken konular. Çünkü esnaf krediye ulaşırsa devlete olan borçlarını da, primlerini de ödeyebilir. Esnafa ticari akaryakıt imkânı sağlandığında maliyet düşeceğinden sebzeden kıyafete, taksiden dolmuşa fiyatlarda düşme yaşanacaktır. Vatandaş da bu durumdan olumlu etkiler göreceğinden enflasyon da düşecektir. Esnafa verilen destek ekonomiye ve vatandaşa doğrudan destek niteliğindedir.”

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