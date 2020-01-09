TESK Genel Başkanı Palandöken: “Esnafın sorunları Sosyal Politikalar Kurulunda masaya yatırıldı”

Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulunda esnafın sorunlarının detaylı şekilde konuşulduğunu bildiren TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Sayın Cumhurbaşkanına iletilmek üzere esnaf ve sanatkarlarımızın tüm taleplerini, tüm sorunlarını, çözüm önerileri ile birlikte Sosyal Politikalar Kurulu toplantısında anlattık. Esnafın varlığının ve ahilik kültürünün sürekli olması için devletin esnafın yanında olması gerektiğini bir kez daha vurguladık” dedi.

Çankaya Köşkü’nde tüm sektördeki esnafın sorunlarının masaya yatırıldığını belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Prof. Dr. Vedat Bilgin’in başkanlığında Sosyal Politikalar Kurulu toplantısında berberden şoför esnafına, bakkaldan kasap esnafına kadar tüm esnafımızın sorunlarını masaya yatırdık. TESK Başkan Vekili ve Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkanı Fevzi Apaydın, TESK Yönetim Kurulu Üyesi ve Kasaplar Federasyonu Başkanı Fazlı Yalçındağ ve TESK Genel Sekreteri Naci Sulkalar’ın katılımıyla esnafın ayakta kalmasının sosyal devletin de ayakta kalması demek olduğunu belirttik. Ekonominin en küçük birimi olan esnafımızın, en büyük meslek örgütü olan TESK olarak bizlerin en önemli isteğinin yaşanan sorunların, esnafımızın büyümesinde ve artmasının önündeki engellerin aşılmasıdır” diye konuştu.