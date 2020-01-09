FİNANS
  4. TESK Genel Başkanı Palandöken: “Esnafın sorunları Sosyal Politikalar Kurulunda masaya yatırıldı”

TESK Genel Başkanı Palandöken: “Esnafın sorunları Sosyal Politikalar Kurulunda masaya yatırıldı”

EKONOMİ HABERLERİ  | 09.01.2020 10:50 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulunda esnafın sorunlarının detaylı şekilde konuşulduğunu bildiren TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Sayın Cumhurbaşkanına iletilmek üzere esnaf ve sanatkarlarımızın tüm taleplerini, tüm sorunlarını, çözüm önerileri ile birlikte Sosyal Politikalar Kurulu toplantısında anlattık.

TESK Genel Başkanı Palandöken: “Esnafın sorunları Sosyal Politikalar Kurulunda masaya yatırıldı”

Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulunda esnafın sorunlarının detaylı şekilde konuşulduğunu bildiren TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Sayın Cumhurbaşkanına iletilmek üzere esnaf ve sanatkarlarımızın tüm taleplerini, tüm sorunlarını, çözüm önerileri ile birlikte Sosyal Politikalar Kurulu toplantısında anlattık. Esnafın varlığının ve ahilik kültürünün sürekli olması için devletin esnafın yanında olması gerektiğini bir kez daha vurguladık” dedi.
Çankaya Köşkü’nde tüm sektördeki esnafın sorunlarının masaya yatırıldığını belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Prof. Dr. Vedat Bilgin’in başkanlığında Sosyal Politikalar Kurulu toplantısında berberden şoför esnafına, bakkaldan kasap esnafına kadar tüm esnafımızın sorunlarını masaya yatırdık. TESK Başkan Vekili ve Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkanı Fevzi Apaydın, TESK Yönetim Kurulu Üyesi ve Kasaplar Federasyonu Başkanı Fazlı Yalçındağ ve TESK Genel Sekreteri Naci Sulkalar’ın katılımıyla esnafın ayakta kalmasının sosyal devletin de ayakta kalması demek olduğunu belirttik. Ekonominin en küçük birimi olan esnafımızın, en büyük meslek örgütü olan TESK olarak bizlerin en önemli isteğinin yaşanan sorunların, esnafımızın büyümesinde ve artmasının önündeki engellerin aşılmasıdır” diye konuştu.

“Perakende sektörü baştan aşağı yenilenmeli”
Başta kuralsızlık olmak üzere perakende yasasının yeniden düzenlenerek ihtiyaçlara cevap verir hale gelmesi gerektiğini kaydeden Palandöken, “Kuralsızlık aldı başını gidiyor. Bir isme ait 10 bin mağazanın olması rekabet kurallarına aykırı iken ve etik değil iken, esnafımızın neredeyse tüm sektörlerini olumsuz etkilemesi artık kabul edilebilir bir durum olmaktan çıktı. Zincir marketlerin açılış ve kapanışlarına kural getirilmesi, yani bu kuralsızlık ortamının düzeltilmesi başta olmak üzere sosyal güvenlik konusunda yaşanan SSK ve BAĞ-KUR prim gün sayısının eşitlenmesi, esnafa özel ticari akaryakıt sağlanması, elektrik, su, doğalgaz gibi temel harcamalarda indirim sağlanması, krediye ulaşmak için sicil affı, girişimcilik kredilerinde esnaf tanımının Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu’ndaki gibi olması, çek borcu olan esnafımızın hapis cezası yerine borçlarının yapılandırılması gibi sorunlar çözüm bekliyor. Esnaf ve sanatkarın, yani orta direğin ayakta kalması sosyal devletin de ayakta kalması demektir. Anayasamızda belirtildiği üzere devlet esnafın yanında olmalı, korumalı ve desteklemelidir” şeklinde konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERYılbaşı partisinden eve döndü, sonrası korkunç! 'Beni duvara yasladı ve...'Yılbaşı partisinden eve döndü, sonrası korkunç! 'Beni duvara yasladı ve...'
TÜİK - Biyoteknolojide nitelikli işgücüne erişim önemli engelTÜİK - Biyoteknolojide nitelikli işgücüne erişim önemli engel
Borsa güne yükselişle başladıBorsa güne yükselişle başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Didem Arslan ve İmamoğlu arasında çok sert tartışma!

Didem Arslan ve İmamoğlu arasında çok sert tartışma!

ABD'den dikkat çeken İran açıklaması: Hazırız

ABD'den dikkat çeken İran açıklaması: Hazırız

Altına yatırım yapacaklar dikkat! Uzmanından altın fiyatları yorumu

Altına yatırım yapacaklar dikkat! Uzmanından altın fiyatları yorumu

6 aylık süre uzatımı Resmi Gazete'de

6 aylık süre uzatımı Resmi Gazete'de

Dolar güne nasıl başladı?

Dolar güne nasıl başladı?

Bakan Albayrak'tan TürkAkım mesajı

Bakan Albayrak'tan TürkAkım mesajı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Milyonlarca memuru ilgilendiren zam haberi

Milyonlarca memuru ilgilendiren zam haberi

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İşte Türkiye'nin Otomobili!

İşte Türkiye'nin Otomobili!

2020 yılı için işsizlik maaşı belli oldu

2020 yılı için işsizlik maaşı belli oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ali Sabancı Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı oldu

Ali Sabancı Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı oldu

Gram altın fiyatlarında sert düşüş!

Altında sert düşüş!

ATO Yönetim Kurulu Üyesi İlik: “Kayıt dışı işletmeler üyelerimizi haksız rekabetle karşı karşıya bırakıyor”

ATO Yönetim Kurulu Üyesi İlik: “Kayıt dışı işletmeler üyelerimizi haksız rekabetle karşı karşıya bırakıyor”

TÜİK - Biyoteknolojide nitelikli işgücüne erişim önemli engel

TÜİK - Biyoteknolojide nitelikli işgücüne erişim önemli engel

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa güne yükselişle başladı

Anket - İhracat beklentisi birinci çeyrekte 5.0 puan arttı

Anket - İhracat beklentisi birinci çeyrekte 5.0 puan arttı

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.