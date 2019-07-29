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TESK Genel Başkanı Palandöken: 'Kalıcı vergi indirimi yapılmalı'

EKONOMİ HABERLERİ  | 29.07.2019 09:57 | Son Güncelleme

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, vergi oranlarını artırmanın her zaman vergi gelirlerini artırmadığını vurgulayarak, “Bazen vergi gelirlerini artırmak için vergi oranlarını azaltmak gerekir. Başta otomotiv olmak üzere beyaz eşya ve mobilyada vergi oranı indirilirse hem vergi gelirleri artar hem de ekonomide canlanmaya katkı sağlanır” dedi.

TESK Genel Başkanı Palandöken: 'Kalıcı vergi indirimi yapılmalı'

2019 yılının ilk 6 ayında otomotiv üretiminin yüzde 13, satışlarının da yüzde 43 azaldığına dikkati çeken TESK Genel Başkanı Palandöken, “Yılın ilk yarısında otomotiv üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13 azalarak 735 bin 62 oldu. Otomotiv satışları ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 43 gerileyerek 195 bin 144 olarak gerçekleşti. Hem ÖTV hem de KDV oranlarındaki indirime rağmen satışların artmaması, hatta tersine azalması gösteriyor ki otomotiv sektörü bu vergi oranlarını kaldırmıyor. Sektörün yeniden canlanabilmesi için otomotivde kalıcı bir vergi indirimi yapılmalıdır. Böylelikle, sadece ÖTV ve KDV gibi dolaylı vergiler değil, artan kârlılıklar sayesinde gelir/kurumlar vergisi de artacak, otomobil ve ticari araç satışlarının artmasıyla yan sektörlerdeki canlanma sayesinde diğer sektörlerden elde edilen vergi gelirleri de artacaktır. Bununla beraber, üretimin artması, işsizliğin azalmasına ve ekonomik büyümenin artmasına büyük etki edecektir. Bu nedenle otomotiv sektöründe kalıcı bir vergi indirimi yapılması gerekmektedir” şeklinde konuştu.

'SATILAMAYAN MALIN VERGİSİ OLMAZ'

Vergi indirimlerine rağmen beyaz eşyada satışların yılın ilk 6 ayında yüzde 9 azaldığının altını çizen Palandöken, “Satışlar azaldığı zaman malın fiyatına dahil olan ÖTV ve KDV’nin yanında, işletmelerin zarar etmesinden dolayı gelir ve kurumlar vergileri de azalıyor. Sonuçta satılmayan maldan vergi alınamıyor. Öncelikli hedefimiz, yavaşlayan sektörleri canlandırmak ise beyaz eşya ve mobilyada yılsonuna kadar vergi indirimleri yeniden getirilmelidir” ifadelerini kullandı.

KAYNAK:AA

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