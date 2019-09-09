TESK Genel Başkanı Palandöken: 'Mesajla ve e-posta ile trafik cezası gelmez'

Sürücülerin kişisel bilgilerine ulaşmak için sahte trafik cezası düzenleyen dolandırıcılar olduğunu hatırlatan Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Gelir İdaresi Başkanlığının tespit ettiği sahte e-postalar gönderen dolandırıcılar ortaya çıktı. Resmi bir evrak gibi logo ve ekran görüntüleri kullanarak sahte bir trafik cezası hazırlanıp bunu e-posta ya da kısa mesaj yoluyla sürücülere gönderiyorlar. Daha sonra bu mail ya da mesaj açıldığında kişinin kart bilgilerine ve kişisel bilgilerine ulaşıp işlem yapıyorlar. Bu duruma karşı sürücülerimiz ve şoför esnafımızın muhakkak bilmesi gereken şey ise, trafik cezaları yalnızca eve tebligat olarak geliyor ve e-devlet üzerinden görüntülenebiliyor. Yani e-posta ya da kısa mesaj yoluyla gelen bu tür sahteciliklere prim verilmemeli. Böyle bir durumla karşılaşan sürücülerimiz ve şoför esnafımız ise hemen adli yoldan haklarını aramalı” diye konuştu.

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