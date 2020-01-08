TESK Genel Başkanı Palandöken: “Sağlıktan yararlanma süresinin uzatılması sevindirici”

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, sağlıktan yararlanma süresinin uzatılmasının sevindirici olduğunu belirtti.

Genel Sağlık Sigorta prim borcu olan vatandaşların ve esnafın sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanabilme süresinin uzatılmasının sevindirici olduğunu belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Prim borçlarını ödeyemeyen Genel Sağlık Sigortası (GSS) ve Bağ-Kur’lu vatandaşlarımızın mağdur olmaması amacıyla sağlık prim borcu olanların sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanabilmesi için verilen sürenin 1 yıl daha uzatılmasını talep etmiştik. Resmi Gazete’de yayımlanan kararla GSS prim borcu bulunan kapsam dahilindeki vatandaşların 2020 yılı sonuna kadar devlet ve üniversite hastanelerinden ücretsiz

sağlık hizmeti alabileceği müjdesi geldi. Uygulamanın bir yıl daha uzatılması, yaklaşık 5 milyon vatandaşımız ile sağlık prim borcunu ödeyemeyen esnafımız adına sevindirici bir karar oldu. Bu alınan karar ile esnafımız rahat bir nefes alacak. Esnaf ve sanatkarlar camiamız adına bu olumlu karar için emeği geçen herkese teşekkürlerimi iletiyorum” dedi.

