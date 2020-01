TESK Genel Başkanı Palandöken: “Zincir marketler kuralsızlıkta sınır tanımıyor”

Bazı zincir marketlerin işlek şubelerinin çalışma saatlerini erkene çekmesinin kabul edilir bir durum olmadığını vurgulayan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Sayıları 40 bine yaklaşan ve her sokağa peş peşe açılan zincir marketler artık kuralsızlıkta sınır tanımıyorlar. Öyle ki bazı zincir marketler şubelerinde çalışma saatini sabah 8’e çekti. Artık Perakende Yasası’nı güncellemekte daha fazla geç kalınmamalı. Esnafımızın iş yapacağı saatlerde esnafımızla yan yana ve karşılıklı açılan zincir marketlerin açılış yerleri ve çalışma saatlerine artık kural konulmalı” dedi.

A’dan Z’ye her ürünü satarak tüm esnaf kollarının işini tek dükkânda yapan zincir marketlere artık kural getirilmesi için fazla beklenmemesi gerektiğini belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Zincir marketlerin kimisi ülkenin her ilçesine şube açmakla övünürken, kimisi 700 ürün portföyünü genişleteceğini bildiriyor. Kimisi sabah 8’de açılırken, kimisi akşam 22.00’de kapanıyor. Ulusal ve yerel olmak üzere ülke genelinde toplamda sayıları 40 bine yaklaşan zincir marketler artık esnafımıza kan kaybettiriyor. Hem her sokağa, her mahalleye peş peşe açılıyorlar hem de çalışma saatleri esnafın tam iş yapacağı saatler. Üstelik bazı işlek şubelerinde açılış saatlerini sabah 9’dan 8’e çeken zincir marketler var. Erken açılıp geç kapanan, esnafın yanına ya da karşısına açılan, yüzlerce A’dan Z’ye farklı tüm ürünleri satan zincir marketlere esnafımızın dayanacak gücü kalmadı” diye konuştu.