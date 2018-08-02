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TESK'ten "bedelli askerlik için faizler düşürülsün" talebi

EKONOMİ HABERLERİ  | 02.08.2018 13:14 | Son Güncelleme

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Bankalar bedelli askerlik için kredi çekmek isteyenlere düşük faizli kredi vermeli açıklamasında bulundu.

TESK'ten "bedelli askerlik için faizler düşürülsün" talebi

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, bankaların bedelli askerlik için verecekleri kredide faiz oranını düşük tutmaları gerektiğini belirtti.

Palandöken, yazılı açıklamasında, kredi faiz oranlarının yüksekliğine dikkati çekti.

Bedelli askerlik uygulamasının gençler için ümit olduğunu belirten Palandöken, "Bu uygulamayla iş dünyası da rahatlayacak. İşe erkenden girip mesleği öğrenmişken 6 ay-1 senelik bir uzaklaşma hem sektörleri sıkıntıya sokuyor hem de çalışan için mesleği unutmaya, işten çıkmaya neden oluyordu. Bedelli uygulamasıyla bu ayrılık 21 günle sınırlı olacak." ifadesini kullandı.

Palandöken, bankaların bedelli askerlik için verecekleri kredilerde faiz oranlarını düşük tutmaları gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bankalara önemli bir görev düşüyor. Bankalar bedelli askerlik için kredi çekmek isteyenlere düşük faizli kredi vermeli. Çünkü 15 bin lira, 12 ay vadede 18 bin liraya, 24 ay vadede 21 bin liraya, 36 ay vadede 24 bin liraya, 48 ay vadede ise 27 bin liraya yükseliyor. Yani 4 yılda ödemek isteyen, neredeyse kullandığı kredinin 2 katını ödüyor. Bu, vatani görev yerine geçen bir bedel. Bu yüzden mutlaka ayrıcalık sağlanmalı, faizler düşürülmeli. Binlerce gencimiz, vatandaşımız için bu ayrıcalık çok görülmemeli."AA

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