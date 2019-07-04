FİNANS

TESK'ten vatandaşlara 'kuruşlarınızı isteyin' çağrısı

EKONOMİ HABERLERİ  | 04.07.2019 11:29 | Son Güncelleme

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Para üstü 1 kuruş dahi olsa istenmeli. Gözümüze küçük gelen bu kuruşların cebimize yansıması büyük." ifadesini kullandı.

TESK'ten vatandaşlara 'kuruşlarınızı isteyin' çağrısı

Palandöken, yazılı açıklamasında, 2009'dan bu yana tedavüle giren 8 milyar 50 milyon 500 bin 562 adet madeni paradan, özellikle 1 kuruşların nerede olduklarının sorgulanması gerektiğini belirtti.

Darphanenin son verilerine göre 2009'dan bu yılın mayıs ayına kadar toplam 288 milyon 192 bin 550 adet 1 kuruş, 1 milyar 938 milyon 271 bin 750 adet 5 kuruş ve 1 milyar 919 milyon 78 bin 50 adet 10 kuruşun tedavüle girdiğine işaret eden Palandöken, şunları kaydetti:

"Aradan 10 yılı aşkın süre geçmesine rağmen tedavüle giren kuruşlarda azalma yaşandı. Öyle ki 2009'da tedavüle giren kuruşların, bu yıl mayıs ayında tedavüle giren kuruş adetlerine oranlarına baktığımızda 1 kuruşlar yüzde 75 azalarak 14 milyon 297 binden 3 milyon 600 bine, 5 kuruşlar yüzde 87 azalarak 235 milyon 122 bin 600'den 29 milyon 700 bine, 10 kuruşlar ise yüzde 91,5 azalarak 280 milyon 140 binden 23 milyon 940 bin oldu."

Palandöken, bir kuruşun basım maliyetinin maddi değerinin en az 2 kat üzerinde olduğunu vurgulayarak, "Ona rağmen üretilmeye devam ediyor fakat kimse ne 1 kuruş para üstünü alıyor ne de 1 kuruş ile ödeme yapıyor. Para üstü 1 kuruş dahi olsa istenmeli. Gözümüze küçük gelen bu kuruşların cebimize yansıması büyük." değerlendirmesinde bulundu.

Para üstlerinin tutarı ne olursa olsun alınması gerektiğine dikkati çeken Palandöken, 99 kuruş gibi küsuratlı satış yapan mağazalardan para üstü talep edilmekçe bu kuruşların birikerek büyük meblağlar oluşturduğunun altını çizdi.

KAYNAK:AA

Komşu çocuğu küçük Efe'ye dehşeti yaşattı Komşu çocuğu küçük Efe'ye dehşeti yaşattı
Banka logoları kullanılarak yapılan dolandırıcılığa dikkatBanka logoları kullanılarak yapılan dolandırıcılığa dikkat
Borcu olanlar dikkat! Faizsiz erteleme talebiBorcu olanlar dikkat! Faizsiz erteleme talebi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkan kuruş

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'den S-400 açıklaması: Savaş durumunda...

Türkiye'den S-400 açıklaması: Savaş durumunda...

Sigara ve alkole zam geldi

Sigara ve alkole zam geldi

Başbuğ: Derin devlet buysa, evet derin devlet vardı

Başbuğ: Derin devlet buysa, evet derin devlet vardı

Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması

Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması

Araç sahipleri dikkat! İndirim yolda

Araç sahipleri dikkat! İndirim yolda

Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması

Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Tapu ve imar kanununda değişiklik teklifi

Tapu ve imar kanununda değişiklik teklifi

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Beş yıldızlı otel kaderine terk edildi!

Beş yıldızlı otel kaderine terk edildi!

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor!

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kestane şekerini 5 kıta 33 ülkeye ulaştırdı

Kestane şekerini 5 kıta 33 ülkeye ulaştırdı

Banka logoları kullanılarak yapılan dolandırıcılığa dikkat

Banka logoları kullanılarak yapılan dolandırıcılığa dikkat

Doğal afet mağduru çiftçi için borç erteleme talebi

Borcu olanlar dikkat! Faizsiz erteleme talebi

Bakan Selçuk: 20 bin genç Sosyal Çalışma Programlarına merkezi kura ile yerleştirilecek

Bakan Selçuk: 20 bin genç Sosyal Çalışma Programlarına merkezi kura ile yerleştirilecek

Havucun merkezi Konya’da hasat yapılıyor

Yüzde 80'i Arap ülkelerine gidiyor

Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması

Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.