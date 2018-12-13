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TESK'ten 'vergi indiriminde süre uzatılsın' talebi

EKONOMİ HABERLERİ  | 13.12.2018 11:42 | Son Güncelleme

TESK Başkanı Palandöken, vergi indirimlerinin süresinin uzatılması ve kapsamının genişletilmesini istedi. 1 Kasım'da başlayan KDV ve ÖTV indirimi 3 ay daha uzatılırsa hareketliliğin birçok sektöre yansıyacağını vurguladı.

TESK'ten 'vergi indiriminde süre uzatılsın' talebi

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 1 Kasım'da başlayan KDV ve ÖTV indiriminin süresinin 3 ay daha uzatılması ve farklı sektörlerde de vergi indirimleri yapılması gerektiğini ifade etti.

Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, otomotiv, beyaz eşya, mobilya ve konutta yapılan vergi indirimlerinin piyasalara hareket getirdiğini bildirdi.

"1 Kasım'da başlayan KDV ve ÖTV indirimi 3 ay daha uzatılırsa ekonomi canlanır." ifadesini kullanan Palandöken, iç ticarette kilit sektörlerdeki hareketliliğin birçok sektöre yansıyacağını vurguladı.

Palandöken, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz yıl uygulanan vergi indirimlerinde yurt içi satışlar beyaz eşyada, mobilyada ve konutta artmıştı. Bu yıl da 2 ay süren indirimler aynı şekilde satışları artırdı fakat bu sektörlerin çeşitlendirilmesi gerekiyor. Daha farklı sektörlerde de vergi indirimleri yapılmalı. Çünkü satışların artması büyüme oranının da artmasında büyük bir etken. Şu da unutulmamalıdır ki vergi indirimi vergi gelirlerini azaltmaz tam tersi artırır." KAYNAK:AA

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Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Bendevi Palandöken ÖTV ve KDV inidirim

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