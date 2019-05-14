FİNANS

TESK'ten 'yıpranma payı' talebi

EKONOMİ HABERLERİ  | 14.05.2019 12:10 | Son Güncelleme

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Esnaf ve sanatkarın yıpranma payı düşünülerek, ödemesi gereken prim gün sayısı 7 bin 200'e indirilmeli." ifadesini kullandı.

TESK'ten 'yıpranma payı' talebi

Palandöken, yazılı açıklamasında, esnafın emeklilikte diğer kesimlerle eşit haklara sahip olmadığını belirtti.

SSK'li çalışanlar 7 bin 200 prim gün sayısıyla emekli olurken esnaf ve sanatkarın 9 bin iş gününü doldurmak zorunda kaldığına dikkati çeken Palandöken, "Esnafın prim gün sayısının diğer kesimlerden fazla olması, Anayasa'nın eşitlik ilkesine aykırıdır. Esnaf ve sanatkarın yıpranma payı düşünülerek, ödemesi gereken prim gün sayısı 7 bin 200'e indirilmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Palandöken, SSK'li ve BAĞKUR'lu ayrımlarına son verilmesi gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Prim borcu olan esnaf ve sanatkarlarımız muayene olsa bile ilaç alamıyor. Esnafımızın ve ailesinin mağdur olmaması için prim borcu bulunanların da sağlık hizmetlerinden tam olarak faydalanmasının önü açılmalı. Öte yandan ayakta tedavilerde geçici iş göremezlik ödeneği alamayan esnafa tedavi süresindeki geçimi için 'rapor ücreti' hakkı verilmeli. Ayrıca esnaf ve sanatkarın iş yerinde geçirdiği kazalar da iş kazası sayılmalı. Çünkü iş yerinin kendine ait olması, kaza yaşanmayacağı anlamına gelmez. İş kazası, hastalık ve yaşlılık hallerinde SSK'li ve BAĞKUR'lu ayrımlarına son verilerek tüm kesimler için sosyal güvenlikte eşitlik sağlanmalı."

KAYNAK:AA

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Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) esnaf emeklilik

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