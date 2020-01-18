FİNANS
  4. TESK'ten "coğrafi işaretli ürün sayısı artırılsın" çağrısı

TESK'ten "coğrafi işaretli ürün sayısı artırılsın" çağrısı

EKONOMİ HABERLERİ  | 18.01.2020 11:11 | Son Güncelleme

TESK'ten "coğrafi işaretli ürün sayısı artırılsın" çağrısı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, markalaşma, yerel ekonominin kalkınması ve turizme katkısı nedeniyle coğrafi işaretli ürün sayısının artırılması gerektiğini bildirdi.

Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, yerel ürünler açısından çok zengin olan Türkiye'nin bunu önemli bir avantaja dönüştürebileceğini belirtti.

Bu ürünlerin coğrafi işaret alması yani tescil edilmesinin önemine dikkati çeken Palandöken, "Edirne'den Kars'a, Adana'dan Sinop'a dört bir yanda birbirinden farklı 17 ürün grubunda 464 ürün coğrafi işaretli. Belediyeler, esnaf ve sanatkar odalarımız, vakıflar, dernekler gibi 23 farklı kurumun sahipliğini yaptığı bu coğrafi işaretler, halı, kilim, yiyecek, içecek, el sanatları gibi farklı ürünler için alındı. Çeşitlilik bakımından zengin olan ülkemizde böyle nimetler varken, sahip çıkmak, markalaşmak, tanıtımını artırmak çok büyük önem taşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Palandöken, yerel ekonomilerin kalkınması ve tanıtımı için coğrafi işaretlerin önemine işaret ederek "Markalaşma, yerel ekonominin kalkınması ve turizme olan katkısı nedeniyle çok önemli olan coğrafi işaretli ürün sayısını artırmalı, ülkemizin değerlerine sahip çıkmalıyız. Bu konuda teşvik amaçlı destekler sağlanmalı." ifadesini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Fedakar anne oğlu okusun diye evini sattı! 18 yaşındaki genç bakın şimdi nerede çalışıyor Fedakar anne oğlu okusun diye evini sattı! 18 yaşındaki genç bakın şimdi nerede çalışıyor
Genel Müdür Erkan: "Marmarabirlik kooperatifçiliğin örnek kuruluşudur"Genel Müdür Erkan: "Marmarabirlik kooperatifçiliğin örnek kuruluşudur"
Bu kelimeyi kullandı, tazminatsız kovulduBu kelimeyi kullandı, tazminatsız kovuldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
coğrafi işaretli ürün, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkan,

En Çok Okunan Haberler

Çocuğunu aramaya geldi, acı gerçekle yüzleşti!

Çocuğunu aramaya geldi, acı gerçekle yüzleşti!

Küçükken keçi otlattığı tepeye yaptı! 650 bin liralık hayal

Küçükken keçi otlattığı tepeye yaptı! 650 bin liralık hayal

Ödenecek ücretler belli oldu! En düşük...

Ödenecek ücretler belli oldu! En düşük...

Rekabet Kurumu açıkladı! 4 büyük kargo şirketine rekabeti ihlal cezası

Rekabet Kurumu açıkladı! 4 büyük kargo şirketine rekabeti ihlal cezası

Bir banka daha konut kredisi faizinde indirime gitti

Bir banka daha konut kredisi faizinde indirime gitti

Merkez Bankası'ndan flaş düzenleme!

Merkez Bankası'ndan flaş düzenleme!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Doğal gaz faturasında yüzde 20 tasarruf sağlamak mümkün! İşte o yöntemler

Doğal gaz faturasında yüzde 20 tasarruf sağlamak mümkün! İşte o yöntemler

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Altına yatırım yapacaklar dikkat! Uzmanından altın fiyatları yorumu

Altına yatırım yapacaklar dikkat! Uzmanından altın fiyatları yorumu

Ev hanımlarına emeklilik yolu açılıyor! Ev hanımlarına emeklilik 2020 yasası TBMM'de

Ev hanımlarına emeklilik yolu açılıyor! Ev hanımlarına emeklilik 2020 yasası TBMM'de

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Doğa içinde konaklamalı binicilik eğitimi

Doğa içinde konaklamalı binicilik eğitimi

Mandalina dolması, mandalina sütlacı derken şimdi de mandalina tarhanası yaptı

Mandalina dolması, mandalina sütlacı derken şimdi de mandalina tarhanası yaptı

Genel Müdür Erkan: "Marmarabirlik kooperatifçiliğin örnek kuruluşudur"

Genel Müdür Erkan: "Marmarabirlik kooperatifçiliğin örnek kuruluşudur"

Müşteriye 'elit hanzo' dedi, tazminatsız kovuldu

Bu kelimeyi kullandı, tazminatsız kovuldu

Palandöken: “Kalkınmanın ve turizmin anahtarı coğrafi işaret”

Palandöken: “Kalkınmanın ve turizmin anahtarı coğrafi işaret”

Emlak sektörü 2020’den umutlu

Emlak sektörü 2020’den umutlu

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.