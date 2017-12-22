Teşvikte tek kalemde 76 milyar lira rekoru

22 Aralık 2017 12:56
Teşvikte tek kalemde 76 milyar lira rekoru

Toplam 84 milyar 769 milyon liralık yatırım değerine sahip Akkuyu Nükleer Santrali, Kasım ayında düzenlenen 76 milyar liralık teşvik belgesiyle tüm zamanların teşvik rekorunu kırdı.

 Türkiye’nin en büyük yatırımlarından birisi olan Mersin’de kurulacak Akkuyu Nükleer Santrali, teşvik belgeli yatırımlar kapsamına dahil edildi. Toplam 4 bin 800 MW elektrik enerjisi üretiminin öngörüldüğü proje için 76 milyar liralık yatırım teşvik belgesi düzenlendi. Akkuyu Nükleer Santral A.Ş. yatırım kapsamında 2 bin 764 kişi istihdam edecek ve 4 milyar 508 milyon liralık ithal makine ve teçhizat kullanacak. Akkuyu’nun eklenmesiyle birlikte Kasım ayında toplam teşvik belgeli yatırım tutarı 84 milyar 769 milyon lirayla tüm zamanların rekorunu kırdı. Hatta bu tutar, bir çok yılın tamamında gerçekleştirilmesi öngörülen yatırımın üstünde.

 
Kasım ayında büyük ölçekli yatırımlar farklı sektörlere dağılım gösterdi. Eskişehir Şehir Hastanesi için 1 milyar 126 milyon liralık yatırım teşvik belgesi düzenlendi. Aksa Akrilik, Yalova’daki elleçleme, taşımacılık yatırımı (tevsi) için 576 milyon 460 bin liralık teşvik belgesi alırken, Mannesmann Metal Şanlıurfa’da plastik tüp, hortum üretimini öngören yeni yatırımı için 327 milyon liralık teşvik belgesi aldı.
 
Assan Liman Hatay’da elleçleme yatırımı (tevsi) için 220 milyon liralık, Ege Profil, İzmir’de PVC pencere kapı üretimi (tevsi) için 194 milyon liralık, Honda Türkiye Kocaeli’ndeki binek otomobil tesisinin modernizasyonu için 169 milyon 370 bin liralık teşvik belgesi aldı.
 
Bu dönemde, Kale Enerji’nin Aydın’daki JES yatırımı için 130 milyon 500 bin liralık, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin şehir içi demiryolu taşımacılığı yatırımı için 120 milyon liralık, Alibeyres’in Balıkesir’deki RES yatırımı için 118 milyon 140 bin liralık, İstanbul Halk Ekmek Fabrikaları’nın yeni ekmek üretim tesisi için 112 milyon liralık ve FNSS Savunma’nın askeri sistemler yatırımı için 116 milyon 590 bin liralık teşvik belgesi düzenlendi.
 
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