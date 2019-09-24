FİNANS

Tezgahlar balıkla doldu taştı, fiyatlar yarı yarıya düştü

EKONOMİ HABERLERİ  | 24.09.2019 10:08 | Son Güncelleme

Avlanma yasağının kalkmasıyla birlikte her çeşit balık tezgahlarda yer almaya başladı. Geçtiğimiz aylarda el yakan balık fiyatları da 8 liraya kadar düşerken, balıkçılar balık bolluğundan memnun. Mersin Balıkçılar Derneği Başkan Yardımcısı Adnan Polat, "Sezon açıldığından dolayı balık bolluğu yaşanmaktadır. Şu an fiyatlarda yüzde 60-70 oranında indirimler var. Halkımız bu balığın kıymetini bilsin, herkesi balık yemeye davet ediyoruz" dedi.

1 Eylül'den itibaren Karadeniz, Marmara ve Ege'de bütün tekneler, Akdeniz'de ise gırgır tekneleri avlanmaya çıkarken, 15 Eylül'den itibaren ise tüm Türkiye'de yasak tamamen kalktı. Yasağın kalkmasıyla beraber balık tezgahları da dolmaya başladı. Tezgahların dolmasıyla birlikte geçtiğimiz aylarda el yakan balık fiyatları da yarı yarıya düşerken, vatandaşlar da balığa rağbet göstermeye başladı. Yeni balık sezonu ve fiyatlarla ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Mersin Balıkçılar Derneği Başkan Yardımcısı Adnan Polat, balık sezonunun 15 Nisan'da kapandığını hatırlatarak, "1 Eylül itibariyle ise Marmara, Ege ve Karadeniz'de tamamen yasak kalktı. Akdeniz'de ise gırgır tekneleri avlanmaya çıkabiliyor. Bizde trol balıkçılığı ise 15 Eylül'de başladı. Bunun sebebi de havaların sıcak olması ve nemin yüksek olması. Ancak büyük teknelerimiz avlanmaya çıkmaya başlamıştı. Artık bütün teknelerimiz çıkmaya başladı. Sezon açılmasıyla birlikte balık bolluğu da yaşanmaktadır. Özellikle Mersin'in en meşhur balığı barbunyada yüzde 70-80 oranında indirimler var. Şu an barbunya fiyatları 10 ile 15 lira arasında satılıyor. Bir aile 20 liraya çok güzel balık alıp, evinde kızartıp yiyebilir. Fiyatlar çok uygun" diye konuştu.

'HER TÜRLÜ BALIK ÇIKIYOR'

Şu anda çıkan balıklarla ilgili de bilgi veren Polat, "Barbun, gümüş, mezgit, istavrit, turna, çinekop, lüfer, palamut, sardalye gibi her çeşit balığımız şu anda denizden çıkıyor. Karadenizimizden de hamsimiz geliyor. Bu aylar balığın bol olduğu aylardır. Sardalye 8-10, barbunya 10-20, gümüş 15, mezgit 15-20, kefal 7-10, istavrit 7-10, mercan 10-15 lira arasında değişiyor. Fiyatlar çok uygun. Halkımızı balık yemeye davet ediyoruz" şeklinde konuştu.
Balık fiyatlarının geçtiğimiz aylara göre çok düştüğünü vurgulayan Polat, "Şu anda inanılmaz bir fiyat düşüklüğü ve uygunluğu var. Yüzde 60, yüzde 70 oranında fiyatlar düştü. Yasak döneminde 30-40 lira olan balık bugün 10-15 lira. Fiyatlar çok uygun. Balık omega 3 açısından çok zengin bir gıdadır. Halkımızı balık yemeye davet ediyoruz. Herkes balık yesin. 3 öğün balık yesek hiçbir şey olmaz. Balık kültürümüzü geliştirelim. Dünyada kimyasal madde bulunmayan en doğal yiyeceklerden biri balıktır. Halkımız bu balığın kıymetini bilsin, herkesi balık yemeye davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

KAYNAK:AA

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Anahtar Kelimeler:
Balık balıkçı fiyat

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