FİNANS

Tezgahta kilosu 10 liraya balık var alan yok

EKONOMİ HABERLERİ  | 10.05.2019 11:14 | Son Güncelleme

Ramazan sebebiyle balık satışları dip yaptı. Balıkta av yasağının başlamasıyla birlikte küçük kayıklarda tutulan balıklar uygun fiyata tezgahlarda yerini alıyor.

Tezgahta kilosu 10 liraya balık var alan yok

Ramazan ayında iftar sofralarında balık tercih edilmemesi sebebiyle fiyatları tavuk fiyatlarından daha ucuz olan balıklar rağbet görmüyor. Tuzpazarı'nda balığa Ramazan'da ilgi olmaması sebebiyle sadece bir balıkçı tezgah açmış durumda. Tezgahta balık fiyatları ise şöyle: "Sardalya 10, istavrit ve ispari 15, lüfer ve çupra ise kilosu 30 liradan satılıyor"

Tavuk etinden ucuz olan balığın sofraları süsleyebileceğini belirten Balıkçı Mehmet Ali Tuna, "Balık fiyatları 10 ile 30 lira arasında. Küçük kayıklarla tutulan balıkları biz de tezgahta satıyoruz. Şu an balık tavuktan bile ucuz. Vatandaşlar gelsin balık alıp ucuz ucuz yesinler" dedi.

KAYNAK:İHA

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ramazan balık fiyatları

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