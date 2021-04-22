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Thodex açılacak mı? Thodex ne zaman açılacak?

22.04.2021 19:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kripto para borsası Thodex CEO'su Faruk Fatih Özer'in yanında 2 milyar dolar ile Tayland'a kaçması iddiaları ile konuşuluyor. Thodex'e yatırım yapan vatandaşlar açıklama beklerken, Thodex açılacak mı? Thodex ne zaman açılacak? sorularına yanıt arıyor. İşte, detaylar...

Thodex açılacak mı? Thodex ne zaman açılacak?

Faruk Fatih Özer'in CEO'su olduğu Thodex 2 milyar dolarlık vurgun iddiası ile gündemde en çok konuşulan konulardan biri oldu. Thodex mağdurları arama motorları üzerinden Thodex açılacak mı? Thodex ne zaman açılacak? sorularını araştırıyor. İşte, ayrıntılar...

THODEX NE ZAMAN AÇILACAK?

Thodex şirketi tarafından yapılan açıklamada:

"Sizlere daha iyi hizmet verebilmek için son zamanlarda yaşanan çekim sorunları nedeniyle 20.04.2021 saat 20:00 itibariyle planlı bakım çalışması yapılmış bu çalışmanın ardından tüm sorunların giderileceği Thodex tarafından açıklanmıştı. Şu sıralar Thodex'e girmek isteyen kullanıcılar ise İsmini anlaşma süreci tamamlandığında duyuracağımız dünya çapında bilinirliği olan banka ve fon şirketleri uzun süredir, şirketimize yatırım yapmak istemekte ve ortaklık teklifinde bulunmaktadır.

Sizlere daha iyi hizmet verebilmek adına gelen ortaklık teklifini olumlu değerlendirme kararı alınmıştır. Bu sürecin tamamlanabilmesi için işlemlerin durdurulup devir sürecinin tamamlanması gerekmektedir. Süreç ise yaklaşık 4-5 iş günü sürecektir. Bu süre zarfında kullanıcılarımıza düzenli olarak bilgilendirme sağlanacaktır.

THODEX BATTI MI?

Faruk Fatih Özer’in kuruculuğunu üstlendiği kripto para borası platformu Thodex bir süredir işlem yapılamaması ve sahibinin yurt dışına kaçtığı iddiaları sorasında battığı konuşuluyor.

2 milyar dolarlık bir kaybın gündemde olduğu Thodex’te bir süredir işlem yapılamazken sahibi Faruk Fatih Özer'in Tayland'a kaçarak tüm sosyal medya hesaplarını kapattığı ifade ediliyor.


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Kripto para Thodex Faruk Fatih Özer
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