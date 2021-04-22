Thodex ne demek? İşte thodexin anlamı...

2 milyar dolarlık bir kaybın gündemde olduğu Thodex’te bir süredir işlem yapılamazken sahibi Faruk Fatih Özer de tüm sosyal medya hesaplarını kapattı. Thodex’in ne zaman açılacağı ise henüz bilinmiyor.

Faruk Fatih Özer’in CEO'su olduğu kripto para borasında bir süredir işlem yapılamaması ve sahibinin Tayland'a kaçtığı iddiaları sorasında Thodex’in battığı iddia ediliyor.

Thodex kripto paraların alınıp satıldığı bir kripto para borsası olarak ifade edilmektedir. Tanıtımında birçok ünlü isme yer vererek dikkatleri bir anda üzerine çeken kripto para borsası, Türkiye’nin ilk yerli kripto para borsası olarak tanıtılmıştı.

Thodex ne demek? kripto para borsası CEO'su Faruk Fatih Özer 'in gece saatlerinde yanında 2 milyar dolar ile Taylan'da kaçmasının ardından gündemde en çok araştırılan sorulardan biri oldu. İddiaların ardından pek çok kişi arama motorları üzerinden Thodex nedir? Thodex ne demek? sorularına yanıt arıyor. İşte, yanıtı...

2 milyar dolarlık bir kaybın gündemde olduğu Thodex’te bir süredir işlem yapılamazken sahibi Faruk Fatih Özer'in Tayland'a kaçarak tüm sosyal medya hesaplarını kapattığı ifade ediliyor.

THODEX NE ZAMAN AÇILIR?

Thodex şirketi tarafından yapılan açıklamada:

"Sizlere daha iyi hizmet verebilmek için son zamanlarda yaşanan çekim sorunları nedeniyle 20.04.2021 saat 20:00 itibariyle planlı bakım çalışması yapılmış bu çalışmanın ardından tüm sorunların giderileceği Thodex tarafından açıklanmıştı. Şu sıralar Thodex'e girmek isteyen kullanıcılar ise İsmini anlaşma süreci tamamlandığında duyuracağımız dünya çapında bilinirliği olan banka ve fon şirketleri uzun süredir, şirketimize yatırım yapmak istemekte ve ortaklık teklifinde bulunmaktadır.

Sizlere daha iyi hizmet verebilmek adına gelen ortaklık teklifini olumlu değerlendirme kararı alınmıştır. Bu sürecin tamamlanabilmesi için işlemlerin durdurulup devir sürecinin tamamlanması gerekmektedir. Süreç ise yaklaşık 4-5 iş günü sürecektir. Bu süre zarfında kullanıcılarımıza düzenli olarak bilgilendirme sağlanacaktır.

Bunun yanında internette yer alan olumsuz haberlerin gerçeği yansıtmadığı şirketimizin faaliyetlerine daha güçlü olarak devam ettiği, konuyla ilgili olarak kullanıcılarımızın varlıkları konusunda endişeye kapılacak herhangi bir durum olmadığını bilgilerinize sunarız" ifadelerine yer verildi.



