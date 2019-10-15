"İflasın açıklanmasından itibaren çok bilinçli şekilde hareket edildi. Müşterilerimizle çok yüz yüze gelmedik, konaklayan misafirlerimiz güvenli şekilde evlerine döndü. Sektör temsilcileri olarak da özverili bir çalışma yürüterek, tüketicileri mutlu şekilde ülkelerine gönderdik. Thomas Cook olayında iyi bir sınav verdik. Bundan almamız gereken dersler var, yeniden bir yapılanma içerisindeyiz. Sektör çift haneli büyüme gerçekleştirdi. Çift haneli büyümeler sevindiriyor ama büyüme de küçülme de istikrarlı olmalı."

Sektörün geleceğini de çok iyi gördüklerine değinen Ayık, sorunların çözümü noktasında birlikte hareket edilmesi gerektiğini bildirdi.

Ayık, Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) tarafından düzenlenen "Geleneksel AKTOB Buluşması"nda, Türkiye'de katma değer oluşturan en önemli sektörün temsilcileri olduklarını söyledi.

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı da oldukça iyi bir sezon geçirildiğini, turizmin en iyi yılını yaşadığını söyledi.

Türkiye'nin bu yıl 52 milyon turisti ağırlamış olacağını ifade eden Yağcı, doluluk oranlarının da sevindirici boyutlara yaklaştığını vurguladı.

2023 turizm vizyon stratejisinin içinde turizmin çeşitlendirilmesi, kültür turizmine ağırlık verilmesi gibi çeşitli maddelerin bulunduğunu ifade eden Yağcı, şöyle devam etti:

"2023 yılındaki hedef 75 milyon turisti ülkemize getirmek, 65 milyar dolarlık gelir oluşturmak. Bunlar gerçekçi rakamlar. Önümüzdeki 5 yıl çok ciddi şekilde hazırlanırsak 75 milyon turisti görebiliriz. Gelirler noktasında da her geçen gün artışı görüyoruz. Antalya'da eylül ayı sonu itibarıyla yüzde 16'lık bir büyüme gerçekleşerek 13 milyon turist sayısına ulaşıldı. Yıl sonu için ise hedef 16 milyon turist. Şu anki verilere göre bu hedef gerçekleşecek. Ekimin ilk haftasında büyüme oranımız yüzde 20. Güneyde yaşadığımız duruma, Thomas Cook sıkıntılarına karşın yüzde 20'lik büyüme göstergesi takdire şayandır. Herkesin gıptayla bakacağı durumu ifade ediyor. Bu hepimizin başarısı. Türkiye olarak bu sektörde güçlü bir ülkeyiz, gerekli tecrübeye sahibiz. Koordinasyon ve tanıtımı daha da artırmalıyız."

Yağcı, 27-28 Kasım'da 9. Uluslararası Resort Turizm Kongresi'ni yapacaklarını da kaydetti.

KAYNAK:AA

