Thomas Cook operasyonu ile 106 bin kişi evine döndü

İngiliz Sivil Havacılık Kurumu (CAA), 106 bin Thomas Cook müşterisinin kurtarma operasyonu kapsamında İngiltere’ye geri getirildiğini duyurdu.

CAA’dan yapılan açıklamada, dünyaca ünlü İngiliz tur operatörü Thomas Cook’un iflasının hemen ardından İngiliz hükümetinin talebi ile başlatılan kurtarma operasyonu kapsamında bir hafta içerisinde toplam 106 bin tatilcinin İngiltere’ye geri getirildiği belirtildi.

Açıklamada Thomas Cook yolcularının üçte ikisinin evlerine dönüşünün sağlandığı, yolcuların yüzde 94’ünün daha önce belirlenen seyahat tarihlerinde herhangi bir değişikliğin olmadığı belirtildi ve dün 64 uçuşla 14 bin yolcunun İngiltere’ye getirildiği, bugünün sonunda ise toplam 53 uçuşla 8 bin kişinin daha İngiltere'ye dönüşünün sağlanmasının hedeflendiğinin altı çizildi.

Açıklamada CAA tarafından yürütülen ve İngiliz hükümeti tarafından finanse edilen kurtarma operasyonunun 6 Ekim tarihine kadar devam etmesinin, toplamda bin uçuşun gerçekleştirilmesini beklendiği kaydedildi.

Yaklaşık 360 bin kişinin tatil rezervasyonlarının ATOL (Hava Seyahat Organizatörleri Lisanslaması) koruması alında olduğu, bu kapsamda tatilcilerin ileriye dönük tatil rezervasyonlarına yönelik geri ödemenin en kısa zamanda yapılmasının amaçlandığına vurgu yapılan açıklamada yaklaşık 100 bin rezervasyonun banka kartları ile yapıldığı, bu rezervasyonların geri ödemelerinin 14 gün içerisinde yapılacağı, diğer yollardan ödemelerin ise daha uzun süreceği kaydedildi.