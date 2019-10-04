FİNANS

Thomas Cook'un iflasıyla ilgili kredi destek paketi başvuruları başladı

EKONOMİ HABERLERİ  | 04.10.2019 16:50 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakanlığı, iflas eden İngiliz tur şirketi Thomas Cook'tan doğacak mağduriyetin önlenmesi için hazırlanan kredi destek paketine başvuruları almaya başladı.

Thomas Cook'un iflasıyla ilgili kredi destek paketi başvuruları başladı

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamada, İngiliz Tur Operatörü Thomas Cook'un 23 Eylül itibarıyla iflas ettiğini duyurduğu hatırlatıldı.

Türkiye'deki konaklama tesisi işletmelerine yönelik kredi destek paketi başvurularının bugün alınmaya başlandığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bakanlığımız ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca hazırlanan Kredi Destek Paketinden yararlanmak isteyenlerin, başvuru dilekçesi ve istenilen diğer bilgi ve belgelerle birlikte en geç 18 Ekim Cuma günü mesai saati bitimine kadar Bakanlığımız Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir."

Gerekli belge ve formlara Kültür ve Turizm Bakanlığının internet sayfasından ulaşılabilecek.

KAYNAK:AA

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Kültür ve Turizm Bakanlığı Thomas Cook kredi destek paketi başvuru

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