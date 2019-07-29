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THY, 107 ülkede 41 bin 800 haberle konuşuldu

EKONOMİ HABERLERİ  | 29.07.2019 10:55 | Son Güncelleme

Ocak-Temmuz ayları arasında, dünya medyasında gerçekleştirilen incelemeye göre, toplam 107 ülkede THY hakkında 41 bin 800 internet haberinin yer aldığı görüldü.

THY, 107 ülkede 41 bin 800 haberle konuşuldu

Medya takibinin önde gelen kurumlarından Ajans Press, Türk Hava Yolları’nın dünya medyasındaki karnesini çıkardı. Ajans Press’in Ocak -Temmuz ayları arasında, dünya medyasında gerçekleştirdiği incelemeye göre, toplam 107 ülkede THY hakkında 41 bin 800 internet haberinin yer aldığı belirlendi. THY’nin 12 bin 500’ün üzerinde internet haberiyle en çok Amerika Birleşik Devletleri’nde konuşulduğu görüldü.

Türkiye’nin dünyaya açılan kapısı Türk Hava Yolları, birçok ülkede hakkında çıkan haberlerle de dikkat çekiyor. Dünyanın birçok ülkesine kesintisiz bir şekilde seyahat imkanı sağlayan THY, her geçen gün adından söz ettirmeyi sürdürüyor. Ajans Press tarafından 107 ülkede gerçekleştirilen medya incelemesinde, Türk Hava Yolları hakkında en çok haberin yansıma bulduğu ülkeler belli oldu. THY, 12 bin 500’ün üzerinde internet haberiyle en çok ABD’de konuşulurken, Almanya 6 bin 500’e yakın haberle ikinci, Rusya 2 bin 600’ün üzerinde haberle üçüncü sırada yer aldı. Yunanistan 2 bin 200’ün üzerinde haberle dördüncü, Hindistan ise bin 600’ün üzerinde haberle beşinci sırada yer aldı. Türk Hava Yolları hakkında en çok haber yaparak ilk beşi takip eden ülkeler ise, sırasıyla Birleşik Krallık, İtalya, Kanada, İspanya ve Avusturya oldu. 107 ülkede yapılan araştırmada, genel uçuş haberlerinin dışında en fazla ön plana çıkan haberin, THY’nin isim sponsorluğunu yaptığı Empire State Run-Up etkinliği ile ilgili olduğu belirlendi.

KAYNAK:İHA

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Anahtar Kelimeler:
Türk Hava Yolları medya

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