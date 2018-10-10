FİNANS

THY 9 ayda 58 milyon kişiyi uçurdu

EKONOMİ HABERLERİ  | 10.10.2018 17:20 | Son Güncelleme

Türk Hava Yolları'nın yolcu sayısı, bu yılın ocak-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artarak 58 milyona ulaştı.

THY 9 ayda 58 milyon kişiyi uçurdu

Türk Hava Yolları'nın (THY) doluluk oranı eylülde 2 puan artarak yüzde 83,4'e ulaştı. Şirketin geçen ay taşıdığı yolcu sayısı ise 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 1'e yakın artışla 7 milyona yaklaştı.

THY'nin açıklamasına göre, taşınan yolcu sayısında görülen büyüme trendi eylülde de devam etti. Taşınan yolcu sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1'e yakın artış göstererek yaklaşık 7 milyon oldu.

Eylülde, toplam doluluk geçen yılın aynı dönemine göre 2 puan arttı. Dış hat doluluk 2 puanlık artışla yüzde 83 olarak gerçekleşirken, iç hat uçuşlarda ise 2 puanın üzerinde bir artışla yaklaşık yüzde 87 doluluk oranına ulaşıldı. Dıştan dışa transfer yolcu sayısında yaklaşık yüzde 3'lük bir artış yaşandı.

Kargo ve posta hacmi geçen aylardaki çift haneli büyüme trendine devam ederek, 2017'nin aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 22 arttı. Kargodaki bu büyümeye yüzde 48 ile iç hatlar, yüzde 32 ile K. Amerika, yüzde 23 ile Afrika ve yüzde 20 ile Uzak Doğu katkı sağladı.

Eylülde geçen yılın aynı dönemine göre yolcu doluluk oranında Afrikada yaklaşık 7 puan, Avrupa, iç hatlar ve Uzak Doğu'da ise yaklaşık 2 puan artış gerçekleşti.
9 ayda 58 milyon yolcu

Ocak-Eylül 2018 Trafik Sonuçları Değerlendirmesine göre ise yılın ilk üç çeyreğinde 2017'nin aynı dönemine göre talepte yüzde 10'luk artış sağlandı ve yolcu sayısı yüzde 12 artarak 58 milyona ulaştı.

Toplam yolcu doluluk oranı ocak-eylül döneminde 3 puanlık artışla yüzde 82 olarak gerçekleşti. Yurt dışı yolcu doluluğu 3 puan artarak yüzde 81 seviyesini aşarken, yurt içi yolcu doluluğu ise yaklaşık 2 puan artarak yüzde 85 seviyesini aştı.

Dıştan dışa transfer yolcu (transit yolcu) hariç tutulduğunda yurt dışı yolcu sayısında yüzde 13'lük önemli bir artış yaşandı.

PARTNERGökyüzünde neler oluyor? Halk panik içindeGökyüzünde neler oluyor? Halk panik içinde
Onu gören şaşırıyor! Sanayi sitesinin kadın oto boyacısıOnu gören şaşırıyor! Sanayi sitesinin kadın oto boyacısı
Milyonlarca kişiyi ilgilendiren yeni düzenlemelerMilyonlarca kişiyi ilgilendiren yeni düzenlemeler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
THY Yolcu Sayısı

En Çok Okunan Haberler

Arda Turan, şarkıcı Berkay’ın burnunu kırdı! İşte olayın perde arkası

Arda Turan, şarkıcı Berkay’ın burnunu kırdı! İşte olayın perde arkası

Yasak aşk rezaleti! Eşinin kuzeniyle yakalandı, 'Bizi köye rezil edecek' deyip öldürttü

Yasak aşk rezaleti! Eşinin kuzeniyle yakalandı, 'Bizi köye rezil edecek' deyip öldürttü

Bir konkordato haberi daha: Özler Grup konkordato ilan etti

Bir konkordato haberi daha: Özler Grup konkordato ilan etti

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren yeni düzenlemeler

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren yeni düzenlemeler

Marmara ve Karadeniz'i Akdeniz'e bağlayan son halka olacak

Marmara ve Karadeniz'i Akdeniz'e bağlayan son halka olacak

Trafik cezalarında artış teklifi Meclis'te

Trafik cezalarında artış teklifi Meclis'te

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Bankalar tüm kredilerde standartları sıkılaştırdı

Bankalar tüm kredilerde standartları sıkılaştırdı

Çıraklara bin 602 TL harçlık

Çıraklara bin 602 TL harçlık

50 ilin kaderini değiştirecek Karadeniz-Akdeniz Otoyol Projesi’nde sona yaklaşıldı

50 ilin kaderini değiştirecek Karadeniz-Akdeniz Otoyol Projesi’nde sona yaklaşıldı

Yerleşiklerin altın talebi banka hesaplarına yaradı

Yerleşiklerin altın talebi banka hesaplarına yaradı

Enflasyon rakamları açıklandı!

Enflasyon rakamları açıklandı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Petrol ile ilgili ezber bozan tahmin

Petrol ile ilgili ezber bozan tahmin

Onu gören şaşırıyor! Sanayi sitesinin kadın oto boyacısı

Onu gören şaşırıyor! Sanayi sitesinin kadın oto boyacısı

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren yeni düzenlemeler

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren yeni düzenlemeler

İşte dünyada en çok dolar milyarderine sahip 20 şehir! Listede Türkiye de var

İşte dünyada en çok dolar milyarderine sahip 20 şehir! Listede Türkiye de var

Marmara ve Karadeniz'i Akdeniz'e bağlayan son halka olacak

Marmara ve Karadeniz'i Akdeniz'e bağlayan son halka olacak

İstanbul Yeni Havalimanı'nın biletleri satışa açılıyor

İstanbul Yeni Havalimanı'nın biletleri satışa açılıyor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.