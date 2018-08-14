FİNANS

THY ABD'li şirketlere reklam vermeyecek

EKONOMİ HABERLERİ  | 14.08.2018 10:50 | Son Güncelleme

Türk Hava Yolları (THY), ABD merkezli kuruluşlara reklam vermeyeceğini açıkladı. Kampanyaya Türk Telekom da katıldı.

THY ABD'li şirketlere reklam vermeyecek

HY ve Türk Telekom'dan yapılan açıklamada ABD'li kuruluşlara reklam verilmeyeceği bildirildi.
Türk Hava Yolları (THY) ve Türk Telekom ABD merkezli kuruluşlara reklam vermeyecek.

Konuyla ilgili THY Basın Müşaviri Yahya Üstün'den bir açıklama geldi. Üstün, "Türk Hava Yolları olarak devletimizin ve milletimizin yanında yer alıyoruz. Konu ile alakalı gerekli talimatlar ajanslarımıza verilmiştir" dedi.

KAMPANYAYA TÜRK TELEKOM DA KATILDI

Türk Telekom Kurumsal İletişim Direktörü Hamdi Ateş de Twitter'dan yaptığı açıklamada kampanyaya katıldıklarını söyledi.

Ateş paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Türk Telekom ailesi olarak biz de #ABDyeReklamVerme kampanyasına dahil oluyor, devletimizin ve milletimizin yanında yer alıyoruz. Konu ile alakalı gerekli talimatlar ajanslarımıza verilmiştir."


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Anahtar Kelimeler:
THY reklam abd

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Bİ GİDİN YA, UÇAĞI ORADAN ALIYORSUNUZ BU NEYİN KAFASI...
birde, ayasofyayı açalım, incirliği kapatalım, idam gelsin. Coca Cola da içmeyelim. Iphone lar için güncelleme gelirse yüklenmesin. Başka ne vardı?
thy güzel şeyler yapıyor
helal olsun.. Şu google reklam olayını da yerli bir şirkete aktarsak süper olur.
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