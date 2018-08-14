THY ABD'li şirketlere reklam vermeyecek

HY ve Türk Telekom'dan yapılan açıklamada ABD'li kuruluşlara reklam verilmeyeceği bildirildi.

Türk Hava Yolları (THY) ve Türk Telekom ABD merkezli kuruluşlara reklam vermeyecek.

Konuyla ilgili THY Basın Müşaviri Yahya Üstün'den bir açıklama geldi. Üstün, "Türk Hava Yolları olarak devletimizin ve milletimizin yanında yer alıyoruz. Konu ile alakalı gerekli talimatlar ajanslarımıza verilmiştir" dedi.

#ABDyeReklamVerme Türk Hava Yolları olarak devletimizin ve milletimizin yanında yer alıyoruz. Konu ile alakalı gerekli talimatlar ajanslarımıza verilmiştir. — Yahya ÜSTÜN (@yhyustun) 14 Ağustos 2018

KAMPANYAYA TÜRK TELEKOM DA KATILDI



Türk Telekom Kurumsal İletişim Direktörü Hamdi Ateş de Twitter'dan yaptığı açıklamada kampanyaya katıldıklarını söyledi.

Ateş paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Türk Telekom ailesi olarak biz de #ABDyeReklamVerme kampanyasına dahil oluyor, devletimizin ve milletimizin yanında yer alıyoruz. Konu ile alakalı gerekli talimatlar ajanslarımıza verilmiştir."

Türk Telekom ailesi olarak biz de #ABDyeReklamVerme kampanyasına dahil oluyor, devletimizin ve milletimizin yanında yer alıyoruz. Konu ile alakalı gerekli talimatlar ajanslarımıza verilmiştir. — HAMDİ ATEŞ (@hamdiates) 13 Ağustos 2018



