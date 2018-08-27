THY, bayram tatilinde 2 milyon 340 bin 448 yolcu taşıdı

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, Twitter'da yaptığı paylaşımda, "Bu bayram gerçekleştirdiğimiz 15 bin 48 uçuşta yalnızca 2 milyon 340 bin 448 yolcumuzu taşımadık. Biz aynı zamanda milyonlarca kavuşmayı, heyecanı ve mutluluğu da bir araya getirdik. Türkiye için çalışmaktan, anlam taşımaktan gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı. AA
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