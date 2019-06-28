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THY'de İlker Aycı yeniden yönetim kurulu başkanı seçildi

EKONOMİ HABERLERİ  | 28.06.2019 23:24 | Son Güncelleme

Türk Hava Yolları'nın (THY) bugün gerçekleşen Olağan Genel Kurulu'nda, yapılan oylama sonucu THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanlığı'na yeniden İlker Aycı seçildi.

THY'de İlker Aycı yeniden yönetim kurulu başkanı seçildi

Türk Hava Yolları'nın Olağan Genel Kurulu, şirketin Yeşilköy'de bulunan Genel Müdürlük binasında gerçekleştirildi. Olağan Genel Kurulda, yapılan oylama sonucunda THY'nin mevcut Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet İlker Aycı, yeniden göreve getirildi.

Genel Kurulun sonucu Türk Hava Yolları tarafından akşam saatlerinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamayla duyuruldu.

Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyeliklerine C grubu hisseyi temsilen ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak İlker Aycı'nın, Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak Mecit Eş'in, Yönetim Kurulu üyeleri olarak Bilal Ekşi, Orhan Birdal, Mithat Görkem Aksoy ve Salim Arda Ermut'un, Yönetim Kurulu Bağımsız Üyeleri olarak Ogün Şanlıer, Fatmanur Altun ve Mehmet Muzaffer Akpınar'ın 2 yıllık süre için görev yapmak üzere seçilmelerine karar verildiği bildirildi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Türk Hava Yolları THY İlker Aycı Yönetim Kurulu Başkanı

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