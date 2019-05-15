FİNANS

THY'den istihdam atağı

EKONOMİ HABERLERİ  | 15.05.2019 17:01 | Son Güncelleme

İstanbul Havalimanı'nın açılması ile beraber filosu daha da büyüyecek olan Türk Hava Yolları'ndan istihdam atağı geldi. THY artan kabin görevlisi ihtiyacını karşılamak adına bu yılın Ocak-Mart döneminde 1182 yeni kabin görevlisi daha bünyesine kattı. THY'nin toplam personel sayısı ise yüzde 16 artarak 28 bin 183'e yükseldi.

THY'den istihdam atağı

Türk Hava Yolları, 335 (yolcu ve kargo) uçaklık filosu ile 259 uluslararası, 50 yurtiçi olmak üzere 309 noktaya uçuyor. Türk Hava Yolları, filosuna katılacak uçaklar ile kapasite artışlarına ve yeni hat açılışlarına gidecek. Bu yıl iç hatlarda 33 milyon, dış hatlarda 47 milyon olmak üzere toplam 80 milyon yolcu taşımayı hedefleyen THY, geniş gövdeli ve tek koridorlu uçak ihtiyacının temini kapsamında filosuna Airbus ve Boeing'den yeni uçaklar katacak.Son dönemde 8 yeni uçak filoya katılırken, 2023 yılına kadar 219 uçak daha THY filosuna dahil olacak.THY, geniş gövdeli uçak alımı kapsamında Airbus firmasından 25 adet kesin, 5 adet opsiyon olmak üzere toplam 30 adet A350-900 tipi uçak, Boeing firmasından 25 adet kesin, 5 adet opsiyon olmak üzere toplam 30 B787-9 tipi uçakları da 2019- 2023 yılları arasında teslim almayı planlanıyor.

YENİ ALIM İLANLARI YAZ DÖNEMİNDE YAYINLANACAK

İstanbul Havalimanı'nın açılmasıyla beraber daha da büyüyecek olan Türk Hava Yolları artan uçuş ekibi ihtiyacını karşılamak adına yeni personelleri bünyesine katmaya devam ediyor.Şu an aktif pilot ilanları olan THY yetiştirmek için aradığı üniversite mezunları arasından seçtiği pilot aday adayı ilanını da Haziran ayında yayınlayacak. Bunun yanı sıra kabin görevlisi alımıyla ilgili de yaz döneminde ilana çıkması bekleniyor. THY'nin özellikle kabin görevlisi sayısı da arttı.

ÜÇ AYDA 1182 KABİN GÖREVLİSİ DAHA UÇUŞ EKİPLERİNE KATILDI

THY'nin Ocak-Mart döneminde 3 ayda yeni 1182 kabin memuru daha uçuş ekiplerine katıldı.Yeni alımlarda Kolombiya, Mauritus, Litvanya ve Ukraynalılardan oluşan kabin memurları da yer aldı. THY'de 31 Aralık 2018 tarihinde 10 bin 593 olan kabin personeli sayısı, 31 Mart 2019 itibariyle yüzde 19 artışla 11 bin 775'e çıktı.31 Aralık 2018 tarihinde 5 bin 213 olan pilot ve pilot adayı sayısı ise 31 Mart 2019 tarihi itibariyle 5 bin 341'e yükseldi. Türk Hava Yolları personel sayısı da yüzde 16 artarak 28 bin 183 oldu.

KAYNAK:DHA

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Anahtar Kelimeler:
istanbul havalimanı THY kabin görevlisi

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
işten attıklarınızın yerine tabiki sürekli kabin memuru alırsınız çünki maaşlar yükseldikçe işten atıp düşük maaşla yeni garibanlar alıp onlarıda 2 yıl sonra kapının önüne atarsınız hastalanmak sakatlanmak grip olmak bile yasaktır hastalanmanız işten atılma sebebidir
ama sirket batıyor
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