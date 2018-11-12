FİNANS

THY'den öğretmenlere yüzde 25 indirim

EKONOMİ HABERLERİ  | 12.11.2018 17:36 | Son Güncelleme

Türk Hava Yolları(THY) 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında düzenlediği bir promosyonla öğretmenler ve birlikte seyahat ettikleri aileleri için iç hat seferlerinde bilet alımlarında yüzde 25 indirim yapılacağını duyurdu.

THY'den öğretmenlere yüzde 25 indirim

Türk Hava Yolları(THY) 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında düzenlediği bir promosyonla öğretmenler ve birlikte seyahat ettikleri aileleri için iç hat seferlerinde bilet alımlarında yüzde 25 indirim uyguluyor. Kampanyanın biletleme dönemi ise 9 Ekim 2018 ile 24 Mart 2019 olurken seyahat dönemi ise 19 Kasım 2018 ile 31 Mart 2019 olarak belirlendi.İç hat öğretmen indiriminden aynı rezervasyondaki aynı soyadlı en fazla 4 yolcu faydalanabiliyor.

THY kampanya detaylarını şöyle duyurdu:

"İç hat öğretmen indirimi Türk Hava Yolları ve AnadoluJet iç hat seferleri ile Türk Hava Yolları Hopa seferlerinde uygulanacaktır. Codeshare (ortak) uçuşlarda, Türk Hava Yolları Kıbrıs Ercan seferlerinde, açık biletlerde ve promosyon sınıflarında iç hat öğretmen indirimi geçerli değildir. Aktarmalı seferlerde indirim uygulanacaktır.İç hat öğretmen indirimi Türk Hava Yolları internet sitesinde ve satış ofislerinde düzenlenen biletlerde geçerlidir. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak görev yapmakta olan öğretmenler ve aileleri ile YÖKe bağlı üniversitelerde görev yapmakta olan öğretim üyeleri ve aileleri bu indirimden faydalanabilir. Öğretmen yolcularımızın Miles&Smiles üyesi olması koşuluyla indirim uygulanır. Bilet alımı esnasında öğretmen yolcu tipinin seçilmesi ve yolcumuzun Miles&Smiles üye numarasını girmesi gerekir. "

EN ÇOK AYNI SOYADLI 4 YOLCU

"Öğretmen yolcularımızın öğretmenlik bilgileri sistem tarafından otomatik olarak onaylanır. Bu işlem için Türk Hava Yolları internet sitesi Miles&Smiles hesabında TC kimlik numarası girilmiş olması ve Kişisel Bilgilerim alanındaki Öğretmen seçeneğinin seçilmesi gerekir. Öğretmen bilgisinin kaydedilmesi esnasında herhangi bir problemle karşılaşılması durumunda Türk Hava Yolları internet sitesi, geribildirim formu üzerinden veya Türk Hava Yolları satış ofislerine öğretmenlik belgeleri ile başvurularak bilgilerin onaylatılması gerekir. İç hat öğretmen indiriminden aynı rezervasyondaki aynı soyadlı en fazla 4 yolcu faydalanabilir.

ÇİFT SOYADINA SAHİP YOLCULAR

"Çift soyadına sahip yolcular, rezervasyon sırasında soyadı bölümüne beraber seyahat edecekleri ailesine ait soyadını girerek indirimden yararlanabilirler. Öğretmen yolcumuz hariç, yolculardan biri gruptan ayrı seyahat etmek isterse yapılan indirim geçersiz olacak ve indirimsiz ücret kullanılacaktır. İç hat öğretmen indirimleri diğer indirimlerle birleştirilemez. Bebek yolcu ücretleri üzerinden ayrıca bir indirim uygulanmayacaktır. Diğer uygulama koşulları için orijinal ücret koşulları geçerlidir."
KAYNAK: DHA

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THY 24 kasım indirim

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