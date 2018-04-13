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THY'den otomobil fiyatına uçak bileti!

EKONOMİ HABERLERİ  | 13.04.2018 16:41 | Son Güncelleme

THY'nin Angeles uçuşlarındaki business class koltuk fiyatı, yoğun talebin etkisiyle 16 - 24 nisan arası gidiş dönüş 33 bin 250 TL'ye kadar yükseldi.

THY'den otomobil fiyatına uçak bileti!

Türk Hava Yolları'nın bugüne kadarki en pahalı bileti yoğun talebinde etkisiyle ABD'nin Los Angeles kentine business class gidiş geliş bileti oldu.

Habertürk Haber Merkezi'nden Gökhan Artan'ın haberine göre, Boeing 777 tipi geniş gövdeli uçaklarla yapılan Los Angeles uçuşlarında business class'ta gidiş geliş seyahat etmenin bedeli 33 bin 250 TL'ye kadar çıktı.

THY'nin özellikle ABD gibi bazı uzun uçuşlarında busines class bilet fiyatları zaman zaman yoğun talebin de etkisiyle dikkat çekici rakamlara çıkıyor.

ÇOK SAYIDA İRANLI TAŞIYOR

Türk Hava Yolları'nın bugüne kadarki en yüksek bilet fiyatı da Güney Kaliforniya'da Pasifik Okyanusu boyunca uzanan ve Melekler Şehri olarak da anılan Los Angeles hattında oldu.13 saat uçuş süreli Boeing 777 tipi uçaklarla İstanbul'dan business class gidiş geliş bilet fiyatı 30 bin TL'yi de geçti.

Talebinde etkisiyle 16 Nisan gidiş ve 24 Nisan dönüş olmak üzere business class sınıfında Los Angeles'a seyahat etmenin bedelinin 33 bin 250 TL'ye kadar çıkması THY'nin bugüne kadar sattığı en pahalı bilet oldu. THY, İstanbul-Los Angeles karşılıklı uçuşlarında çok sayıda İran asıllı ABD'lileri transit olarak taşıyor.

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THY THY uçak bileti
10.000 TL 36 Ay Vadeli
20.000 TL 24 Ay Vadeli

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