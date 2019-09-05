FİNANS

THY'den şimdi de Orta Avrupa kampanyası

EKONOMİ HABERLERİ  | 05.09.2019 11:05 | Son Güncelleme

THY, Kuzey Avrupa kampanyasının ardından Orta Avrupa'ya yönelik de ayrıcalıklı fiyatlarla bir kampanya başlattı.

THY'den şimdi de Orta Avrupa kampanyası

Türk Hava Yolları (THY), Kuzey Avrupa kampanyasının ardından Orta Avrupa'ya yönelik de ayrıcalıklı fiyatlarla bir kampanya başlattı.

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, dünyanın en çok ülkesine uçan havayolu şirketi THY, transfer merkezi İstanbul Havalimanı'ndan Almanya, Hollanda, Belçika, Avusturya, İsviçre, Macaristan, Çekya, Polonya ve Lüksemburg’daki 24 noktaya gidiş-dönüş her şey dahil 129 dolar başlayan fiyatlarla uçma fırsatı sunuyor.

Sınırlı sayıda koltuk için geçerli olan indirimden yararlanabilmek için uçuş biletlerinin 15 Eylül'e kadar satın alınması gerekiyor.

Seyahatlerin 1 Kasım 2019 - 25 Mart 2020 ve 27 Nisan 2020 - 17 Mayıs 2020 tarih aralığında gerçekleştirilebileceği bildirilirken, THY'nin resmi internet sitesi ekonomi sınıfında 129 dolardan başlayan fiyatlar, bilet satış ofisleri ve acentelerde değişiklik gösterebileği belirtildi.

Kapsam dışı seyahat dönemleri ve kampanya ile ilgili ayrıntılı bilgilere "www.turkishairlines.com" internet adresinden, "444 0 849" numaralı çağrı merkezinden veya satış ofislerinden ulaşılabileceği kaydedildi.

KAYNAK:AA

Skandal! O görüntü sonrası harekete geçirdi Skandal! O görüntü sonrası harekete geçirdi
Yatırımcılar ABD-Çin gerginliğinde altın ve Bitcoin’e yönleniyorYatırımcılar ABD-Çin gerginliğinde altın ve Bitcoin’e yönleniyor
Taksit ödeyen konut kredisi kampanyasıTaksit ödeyen konut kredisi kampanyası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Türk Hava Yolları Orta Avrupa kampanya

En Çok Okunan Haberler

Muhammed Mursi'nin oğlu hayatını kaybetti!

Muhammed Mursi'nin oğlu hayatını kaybetti!

Bu fotoğraf gerçek mi? CHP'li vekilin iddiasını, İBB yalanladı

Bu fotoğraf gerçek mi? CHP'li vekilin iddiasını, İBB yalanladı

Cumhurbaşkanı onayladı, Resmi Gazete'de yayımlandı! 3 bin kişiye istihdam

Cumhurbaşkanı onayladı, Resmi Gazete'de yayımlandı! 3 bin kişiye istihdam

Dev banka, faiz oranını tekrar düşürdü

Dev banka, faiz oranını tekrar düşürdü

Çeyrek ve gram altın ne kadar oldu? İlk rakamlar...

Çeyrek ve gram altın ne kadar oldu? İlk rakamlar...

Milyonca memuru ilgilendiren düzenleme

Milyonca memuru ilgilendiren düzenleme

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Araç sahipleri dikkat! İndirim yolda

Araç sahipleri dikkat! İndirim yolda

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Yüzde 5 zam geldi!

Yüzde 5 zam geldi!

Sigaraya bu sabah zam geldi!

Sigaraya bu sabah zam geldi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TMO 10 Eylül'den itibaren kuru üzüm alımına başlayacak

TMO 10 Eylül'den itibaren kuru üzüm alımına başlayacak

Ağustos ayı açlık-yoksulluk rakamları açıklandı

Ağustos ayı açlık-yoksulluk rakamları açıklandı

Çinlilerden kiraz ve siyah incire yoğun ilgi

Çinlilerden kiraz ve siyah incire yoğun ilgi

Yatırımcılar ABD-Çin gerginliğinde altın ve Bitcoin’e yönleniyor

Yatırımcılar ABD-Çin gerginliğinde altın ve Bitcoin’e yönleniyor

Garanti BBVA'dan taksit ödeyen konut kredisi kampanyası

Taksit ödeyen konut kredisi kampanyası

Öğrencinin, ailesine bir aylık eğitim maliyeti 251 TL oldu

Öğrencinin, ailesine bir aylık eğitim maliyeti 251 TL oldu

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.