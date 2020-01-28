FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. THY, deprem bölgesine yardımları ücretsiz taşıyacak

THY, deprem bölgesine yardımları ücretsiz taşıyacak

EKONOMİ HABERLERİ  | 28.01.2020 17:00 | Son Güncelleme

Türk Hava Yolları (THY), Elazığ’ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremden etkilenen bölgeye yardımları ücretsiz taşıyor.

THY, deprem bölgesine yardımları ücretsiz taşıyacak

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, depremin ilk anından itibaren AFAD başta olmak üzere devletin ilgili tüm kurumlarıyla tam bir koordinasyon içerisinde destek çalışmalarını sürdüren THY, AFAD aracılığıyla bölgeye ulaştırılan tüm yardım malzemelerinin taşınmasında milli bayrak taşıyıcı hava yolu olmanın verdiği sorumluluğu yerine getiriyor.

Ayrıca, THY'nin kurum içerisinde başlattığı yardım kampanyasından elde edilecek yardımlar, ilgili kuruluşlar aracılığıyla bölgeye ulaştırılacak ve acil ihtiyaçların giderilmesinde kullanılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, afetin açtığı yaraların, güçlü devlet ve yüce milletin kenetlenmesiyle kısa sürede sarılacağına yürekten inandığını belirtti.

Aycı, bölge halkıyla ve ilgili devlet kurumlarıyla tam bir dayanışma ve koordinasyon içinde, tüm organlarıyla desteklerini ilk andan itibaren vermeye başladıklarını kaydederek, "Çalışmalarımızı AFAD ile birlikte yürütmekte ve yardım malzemelerini bölgeye ücretsiz olarak hava kargo yoluyla taşımaktayız. Kurum içerisinde başlatmış olduğumuz yardım kampanyası ile de çalışma arkadaşlarımız bölgeye desteklerini göndermeye devam ediyor. Ortaklığımız, ihtiyaç duyulan her an koşulsuz destek vermeyi sürdürecektir." değerlendirmesini yaptı.

THY, Elazığ ve bölge halkının ihtiyaçlarını hızlı ve kapsamlı şekilde karşılayabilmek amacıyla "TC-LOG" tescilli "Airbus A330-300" tipi uçağı ile AFAD ekipleri ve ekipmanlar ile aynı gece saat 02.00’de Elazığ’a hareket etmişti. İstanbul Havalimanı’ndan Elazığ'a ve Malatya'ya birer, Sabiha Gökçen'den Elazığ'a 1, Ankara’dan Elazığ'a ise 2 ek sefer planlayan THY, ayrıca belirli tarih aralığındaki Elazığ ve Malatya seferlerine ait biletleri ücretsiz değiştirme imkanı sağlamış, depremin hemen ardından da Elazığ’a sabit fiyat uygulamasıyla ek seferler icra etmişti.

KAYNAK:AA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İşte yeni Peugeot SUV 2008'in Türkiye fiyatı İşte yeni Peugeot SUV 2008'in Türkiye fiyatı
Memurluğu bırakıp bu işe girdi! 10 yılda kazandığını 1 yılda kazandıMemurluğu bırakıp bu işe girdi! 10 yılda kazandığını 1 yılda kazandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
deprem bölgesi, İlker Aycı, THY, ücretsiz,

En Çok Okunan Haberler

Manisa'da 4.8 büyüklüğünde deprem!

Manisa'da 4.8 büyüklüğünde deprem!

Deprem mesajı sosyal medyayı karıştırdı

Deprem mesajı sosyal medyayı karıştırdı

Yerli otomobilin fiyatı hakkında önemli açıklama

Yerli otomobilin fiyatı hakkında önemli açıklama

Yakıt maliyetini yüzde 80 azaltıyor!

Yakıt maliyetini yüzde 80 azaltıyor!

Bakan açıkladı! Katılım payı alınmayacak

Bakan açıkladı! Katılım payı alınmayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu! KOBİ'lere acil destek kredisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu! KOBİ'lere acil destek kredisi

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Bakan Albayrak'tan flaş vergi ve ceza affı açıklaması

Bakan Albayrak'tan flaş vergi ve ceza affı açıklaması

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

'Çeyrek altın alırken rengine ve sertliğine dikkat edin' uyarısı

'Çeyrek altın alırken rengine ve sertliğine dikkat edin' uyarısı

12 metrekare dükkanı vardı, şimdi 500 kişi çalıştırıyor

12 metrekare dükkanı vardı, şimdi 500 kişi çalıştırıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada altın fiyatları

Bir tık ile e-ihracatı öğrendiler

Bir tık ile e-ihracatı öğrendiler

Moody's'ten koronavirüse ilişkin uyarı

Moody's'ten koronavirüse ilişkin uyarı

THY yeni dış hat noktalarına uçacak

THY yeni dış hat noktalarına uçacak

Benzin ve motorine yeni indirim

Benzin ve motorine yeni indirim

Konya Şeker'den patates ve soğan üreticisine 107 milyon ödeme

Konya Şeker'den patates ve soğan üreticisine 107 milyon ödeme

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.