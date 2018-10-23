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THY ile DO&CO arasında yapılan anlaşma 15 yıl uzatılıyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 23.10.2018 18:18 | Son Güncelleme

Türk Hava Yolları ve Do&Co arasında mevcut anlaşmanın yapılan görüşmeler sonucunda 15 yıllık yeni bir anlaşma uzatıldığı açıklandı.

THY ile DO&CO arasında yapılan anlaşma 15 yıl uzatılıyor

Konuyla ilgili olarak Kamuoyu Aydınlatma Platformuna (KAP)'a şöyle denildi:

"Ortaklığımız, Do&Co Aktiengesellschaft ile ortak kuruluşumuz olan THY DO&CO İkram Hizmetleri A.Ş. üzerinden mevcut işbirliğimizin gerekli iç onaylar ve düzenleyici otoritelerin onaylarına tabi olmak üzere 15 yıl süre ile uzatılması konusunda mutabakat sağlamıştır."

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Anahtar Kelimeler:
THY Türk Hava Yolları DO&CO

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