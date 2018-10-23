THY ile DO&CO arasında yapılan anlaşma 15 yıl uzatılıyor

Konuyla ilgili olarak Kamuoyu Aydınlatma Platformuna (KAP)'a şöyle denildi:
"Ortaklığımız, Do&Co Aktiengesellschaft ile ortak kuruluşumuz olan THY DO&CO İkram Hizmetleri A.Ş. üzerinden mevcut işbirliğimizin gerekli iç onaylar ve düzenleyici otoritelerin onaylarına tabi olmak üzere 15 yıl süre ile uzatılması konusunda mutabakat sağlamıştır."
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