FİNANS

THY, dünyayı Çin’in 2 bin yıllık kilden askerlerine taşıyacak

EKONOMİ HABERLERİ  | 27.05.2019 11:34 | Son Güncelleme

İstanbul Havalimanı’nın açılmasıyla daha da büyüyecek olan Türk Hava Yolları, filosuna katılacak yeni geniş gövdeli uçaklar ile beraber yeni uçuş noktalarına da seferlere başlayacak.O noktalardan en dikkat çekecek olanı ise 2 bin yıllık geçmişi olan, 8 binden fazla toptaktan askerin bulunduğu gizemli yeraltı ordusuna ev sahipliği yapan Çin’in Xian kenti olacak.

THY, dünyayı Çin’in 2 bin yıllık kilden askerlerine taşıyacak

Türk Hava Yolları, geniş gövde uçak ihtiyacının temini kapsamında, Airbus’tan 25 adet kesin, 5 adet opsiyon olmak üzere toplam 30 adet A350-900 model uçağı, Boeing’den ise 25 adet kesin 5 adet opsiyon olmak üzere toplam 30 adet de Boeing 787-9 uçağı 2019- 2023 yılları arasında teslim almayı planlıyor.Türk Hava Yolları'nın filosuna, "rüya uçak" olarak adlandırılan "Boeing 787-9 Dreamliner"ların ilki ise ilki Haziran ayında katılacak. THY yeni geniş gövdeli uçakların filoya katılmasıyla beraber yeni uçuş noktalarına da seferlere başlayacak.Uçuş programına göre THY'nin Boeing 787-9 tipi uçaklarının ilk uçuşları 17 Temmuz'da İstanbul'dan Denpasa'ya (Bali) olacak.THY aralarında Meksika'dan Mexico City, Cancun ve ABD’den de Newark’a uçuşlara başlayacak.

UZAKDOĞU HATLARINI RADARINA ALDI

Türk Hava Yolları geniş gövdeli uçak sayısının artmasıyla beraber yaptığı pazar araştırmalarına göre de yeni uzun uçuş noktalarına daha uçmak adına çalışmalarına hız verdi.THY, Uzakdoğu kentlerini radarına alırken Japonya'da uçtuğu Tokyo hattına ilave olarak Osaka kentine de 14 Nisan 2020 tarihinden itibaren yeniden başlatacak. THY özellikle 2 yıl sonra 1 milyon turistin gelmesinin beklendiği Çin’de büyümek için planlamalar yapıyor.Pekin, Şanghay, Guangzhou ve Hong Kong'a uçan THY, ülkede 8 kente daha uçmak için araştırmalarda ve görüşmeler de bulunyor.THY’nin özellimle Çin’de Xian ve Xiamen’e de sefer yapmak adına girişimleri var.

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THY, XİAN SEFERİ İLE ÖNEMLİ PAY ALACAK

THY’nin gelecekte sefer başlatmasının beklendiği noktalardan en dikkat çekecek destinasyon ise Pekin’den 1,000 kilometre uzaklıktaki tarihi ipek yolunun başlangıcı, Çin’in en eski kentlerinden biri Xian olacak. Kent, Milattan Önce 210 yılında yapılan yeraltı ordusu Terracota Askerlerine ev sahipliği yapmasıyla dünyaca ünlü. Binlerce kilometre yol yapan turistler UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirasları Listesi’ne alınan ilk Çin imparatoru Qin Shi Huang'ın mezarında bulunan 8 binden fazla toprak askeri görmek için dünyanın birçok noktasından müzeye akın ediyor. Günde 40 bin ziyaretçi müzeyi gezerken THY, Xian’a giden turistlerden önemli bir pay alacak.

HEPSİ BİRBİRİNDEN FARKLI

Çin tarihinde 11 hanedanlığa başkent olmuş Xian kentindeki mezarda mimikleri ve yüz yapılarına kadar farklı olmalarıyla da dikkat çeken topraktan askerler imparatorun ordusundaki askerlerin bire bir kopyası olarak yapıldığı da araştırmalar sonucu ortaya çıkmıştı. Heykellerin boyları 183-195 santimetre arasında değişiyor. Kıyafetleri, saçlarının topuzuna kadar askerler birbirinden farklı olarak savaşa hazır konumunda bulunuyor. İmparatorun yer altı mezarını yaptırmasının nedeni ise öldükten sonra topraktan askerlerin kendisini koruyacağı inanışı.

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MEZAR YAPIMINDA 700 BİN KİŞİ ÇALIŞMIŞ

600 çukurdan sadece 65’i açılırken, mezar yapımında 700 bin kişinin çalıştığı ve 37 yılda yapıldığı tahmin ediliyor. Ordunun 98 kilometrekarelik bir alana yayıldığı da belirlendi. Kazılan çukurlarda kılıç, mızrak, balta, pala, kalkan, mızrak ve ok başı gibi birçok silah bulundu. 40 binden fazla bronz silah parçası bulundu. Yeraltı ordusunun gömen işçilerinin de, mezarın yerinin başkaları tarafından öğrenilmemesi için öldürülerek, bu mezarlara gömüldüğü sanılıyor. Çin'deki tüm beylikleri yenen Qin Shi Huang, Qin Hanedanı'nı kurup kendini imparator ilan ederken mezarı hayattayken yapılmaya başlandı.

KUYU AÇAN ÇİFTÇİLER TESADÜF ESERİ BULDU

Gizemli ordu 1974 yılında Lintong Bölgesi'nde yerel çiftçiler tarafından kuyu açma sırasında keşfedildi. Topkapı Sarayı’nda da geçen yıllarda sergilenen askerler dışında mezarda 520 atlı, 130 savaş arabası ve 150 süvari atı ile birlikte, savaş aletleri de dahil araç ve gereçleri yer alıyor. Birçok heykel ise yeni bir teknoloji gelişene kadar kimyası bozulmaması için topraktan çıkarılmıyor. Terracotta Ordusu'nun kazılmasından sonra, bazı pişmiş toprak figürlerinde bulunan boyalı yüzey dökülmeye ve kaybolmaya başladı.

'DÜNYANIN 8 HARİKASI'NDAN BİRİ

"Dünyanın 8 Harikası"dan biri olarak görülen Çin'in ünlü ölümsüz ordusunun eşlik ettiği imparatorun mezarı ise yerin 36 metre altında bulunuyor. Yer altı ordusu için yaklaşık 7 metre derinliğinde, dört ana çukur kazılırken bunlardan en büyüğü ise 230 metre uzunluğunda ve 62 metre genişliğinde olan çukurda 6 binden fazla figür yer alıyor. İkinci ve üçüncü çukurda ise savaş arabalarının yanı sıra süvari ve piyade birimleri ile yüksek rütbeli subaylar ve bir savaş arabası bulunuyor.

KAYNAK:DHA

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