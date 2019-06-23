THY filosuna ilk kez katılacak uçakları için pilot arıyor

Türk Hava Yolları filosuna, 25 adet kesin, 5 adet opsiyonlu olmak üzere toplam 30 Airbus 350-900 uçağı; 25 adeti kesin 5 adeti de opsiyonlu olmak üzere de 30 adet Boeing 787-9 uçağı filosuna katacak. THY filosuna 'rüya uçak' olarak adlandırılan Boeing 787-9 Dreamliner tipi ilk uçak 25 Haziran'da katılacak. Bu yıl Dreamlinar'ların 3'ü temmuz, kalan 2'si ise ağustos aylarında filoya dahil olacak. THY'nin ilk Boeing 787-9 tipi uçağı ise 8 temmuz da İstanbul'dan Antalya'ya uçacak. 2020 yılından itibaren filodaki yerini alacak THY'nin Airbus 350'lerinin ilkinin teslim tarihi ise gelecek yıl mart ayı olacak.

FİLOYA İLK KEZ KATILACAK OLAN UÇAKLAR İÇİN PİLOT ARIYOR

THY filosuna ilk kez katılacak olan iki uçak tipi için pilot arıyor. THY Boeing 787 ile Airbus 350 tipi uçaklar için kaptan pilot ve ikinci pilot arayışıyla ilgili yayınladığı ilana başvurular da devam ediyor. Bu ilanların dışında THY'nin kendi pilot aday adayını yetiştirmek için yayınladığı ilanda dahil filodaki diğer uçak tipleri içinde pilot alım ilanları var.Bu ilanlara da başvurular devam ediyor.11 pilot alım ilanı yayınlayan THY'nin, Boeing 777, Airbus 330, Boeing 737, Airbus 320 tipi uçaklar için kaptan pilot ve ikinci pilot alım ilanlarına başvurular sürüyor.THY ayrıca Simülatör Uçuş Öğretmeni de arıyor.