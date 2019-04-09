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THY Genel Müdürü Ekşi'den Boeing açıklaması

EKONOMİ HABERLERİ  | 09.04.2019 10:59 | Son Güncelleme

Boeing 737 MAX tipi uçakları ile ilgili açıklamalarda bulunan Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Amerika Sivil Havacılık Örgütü (FAA) MAX'leri sertifiye ettiği zaman ben yüzde 110 eminim ki bunu THY Genel Müdürü olarak değil bir baba olarak söylüyorum, ben çoluk çocuk bu uçaklara rahat ve güvenilir bir şekilde binerim" dedi.

THY Genel Müdürü Ekşi'den Boeing açıklaması

THY, Etiyopya'da meydana gelen uçak kazasının ardından Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün (SHGM) talebi doğrultusunda filosunda bulunan 12 adet Boeing 737 MAX tipi uçağını yere indirmiş ve uçuşlarını askıya almıştı. Uçaklarla ilgili olarak bir açıklama yapan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Amerika Sivil Havacılık Örgütü'nün (FAA) yazılımın değişmesi ve yeniden sertifiye edilmesi için çalışmaların devam ettiğini vurguladı.

MAX tipi uçaklarla ilgili yazılım problemi olduğunun altını çizen Ekşi, " Şu an Amerika Sivil Havacılık Örgütü (FAA) bu yazılımın değişmesi ve yeniden sertifiye edilmesini istedi. bununla alakalı çalışmalar devam ediyor. FAA bütün ciddiyeti ile ve bütün kredibilitesini üzerine koyarak MAX'leri yeniden sefere vermek istiyor. FAA, bugün MAX'leri sertifiye ettiğinde ben yüzde 110 eminim ki ben bunu sadece THY Genel Müdürü olarak söylemiyorum bir baba olarak söylüyorum ben çoluk çocuğum ile MAX'lere çok rahat binerim. Çünkü FAA'nın bir daha hata yapma lüksü yok. bütün gözler onun üzerinde zaten açıklamalarında da bunu söylüyor. Biz MAX'lerin inşallah kısa bir sürede FAA tarafından yeniden sertifiye edilerek, ve uçuş güvenliğini yüzde 110 garanti ederek, seferlere verileceğine inanıyoruz. Dolayısıyla MAX'ler yeniden seferlere verildiğinde MAX'ler güvenilir ve emniyetli uçaklar olacaktır" dedi.

BAZI UÇUŞLARIMIZI AZALTMAYA GİDEBİLİRİZ

Filolarında bulunan 12 adet Boeing 737 MAX tipi uçağı seferden çektiklerini hatırlatan Ekşi, "Bizim toplam 330 uçağımız var. Bu sene 12 MAX'in üzerine 12 uçak daha gelecekti. 2019 tarifemizi buna göre hazırlamıştık bu uçakların yerde olması tarfilerimizde sıkışıklık ve sıkınhtılar olmaya başladı. Zaman zaman bazı tehirler yapmak zorunda kaldı. Yüzde 10 uçağımız filodan çıktı. Dolayısıyla bu süreç uzarsa bu sene MAX'lerle alakalı planladığımız bazı uçuşlarımızda azaltmaya gitmek zorunda kalabiliriz. Bununda olmaması için çalışıyoruz" diye konuştu.

MADDİ ZARARLA KARŞILAŞTIĞIMIZI ONLAR DA GÖRÜYOR

THY'nin Boeing ile uzun yıllara dayalı bir ticari ilişkileri olduğunu söyleyen THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Onların Türk Hava Yolları'nın yaşadığı bu sıkıntıları anlayacaklarına inanıyoruz. maddi zararlarla karşılaştığımızı onlar da görüyor. Biz bununla ilgili yazımızı yazdık ve Boeing'ten cevap bekliyoruz. Elbette ben herhangi bir firmanın yüzünden zarara uğramışsam bunu karşılıklı iyi niyet çerçevesinde bir şekilde karşılanması ya da buna uygun bazı çözümler üretilmesi gerekiyor. bunu karşılıklı iyi niyetle çözeceğimize inanıyorum."

KAYNAK:DHA

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Boeing Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi

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