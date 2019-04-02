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THY Genel Müdürü Ekşi: Taşınma 5 Nisan Cuma 22.00'da başlayacak

EKONOMİ HABERLERİ  | 02.04.2019 16:58 | Son Güncelleme

Atatürk Havalimanı’ndan İstanbul Havalimanı’na yapılacak taşınmaya sayılı günler kala Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, büyük taşınmanın 5 Nisan Cuma günü saat 22.00’da başlayacağını duyurdu.

THY Genel Müdürü Ekşi: Taşınma 5 Nisan Cuma 22.00'da başlayacak

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, Atatürk Havalimanı'ndaki büyük taşınmanın 5 Nisan saat 22.00'de başlayacağını bildirdi.

Ekşi, Twitter hesabından, Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na yapılacak taşınmaya ilişkin açıklama yaptı.

Bilal Ekşi, "Büyük taşınmamız 5 Nisan Cuma günü 22.00'de başlıyor. Taşınma, 6 Nisan'da 10.00'da bitecek. Taşınma sonrası ilk uçuşumuz 6 Nisan saat 14.00'te. Toplam 686 tırla ekipmanlarımızı götürüyoruz." bilgisini verdi.

KAYNAK:AA


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