THY Genel Müdürü Ekşi: Taşınma 5 Nisan Cuma 22.00'da başlayacak

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, Atatürk Havalimanı'ndaki büyük taşınmanın 5 Nisan saat 22.00'de başlayacağını bildirdi.
Ekşi, Twitter hesabından, Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na yapılacak taşınmaya ilişkin açıklama yaptı.
Bilal Ekşi, "Büyük taşınmamız 5 Nisan Cuma günü 22.00'de başlıyor. Taşınma, 6 Nisan'da 10.00'da bitecek. Taşınma sonrası ilk uçuşumuz 6 Nisan saat 14.00'te. Toplam 686 tırla ekipmanlarımızı götürüyoruz." bilgisini verdi.
KAYNAK:AA
Büyük Taşınmamız 5 Nisan Cuma günü 22.00'de başlıyor.— Bilal EKŞİ (@BilalEksiTHY) 2 Nisan 2019
Taşınma 6 Nisan 10.00'da bitecek.
Taşınma sonrası ilk uçuşumuz 6 Nisan saat 14.00'te
Toplam 686 TIR ile ekipmanlarımızı götürüyoruz. İlave olarak 700 tekerlekli araç götürülecek.
Kandil gecenizi tebrik ederiz. https://t.co/5vYH3ipyER
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