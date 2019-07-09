THY ile Kuveyt Hava Yolları arasında anlaşma imzalandı

İmza töreninde anlaşmanın önemine ilişkin konuşan Ekşi, Kuveyt Hava Yolları ile imzalanan yeni kod paylaşımı anlaşmasından oldukça memnun olduklarını, anlaşmanın yalnızca her iki hava yolu şirketinin ticari ilişkilerine katkıda bulunmayacağını belirtti. Anlaşmayla Türkiye ile Kuveyt arasında seyahat eden yolculara alternatif bağlantılar sunulacağına da dikkati çeken Ekşi, şunları kaydetti:

THY ile Kuveyt Hava Yolları arasında 1991 yılında başlayan ticari ilişkiler ve iş birliği, 2019 Mayıs ayı itibarıyla yenilenen "Özel Prorasyon Anlaşması" ile daha da güçlendirildi.

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, iki hava yolu şirketi yeni bir stratejik iş birliğine imza attı.

"Yeni evimiz, İstanbul Havalimanı'na geçişimizle büyümemizin devamını sağlayacak imkanlar bütününe sahip olmamızın yanı sıra, tıpkı bugün Kuveyt Hava Yolları ile imza attığımız bu kod paylaşımı anlaşması gibi çeşitli iş birlikleri de gelişimimizin itici güçleri olacak. Aynı zamanda bu anlaşma, sadece iki hava yolu arasındaki ticari gelişime katkı sağlamakla kalmayıp, Türkiye ve Kuveyt’in ikili ilişkilerine de kültürel ve ticari bağlamda büyük bir katma değer oluşturacak. Yolcularımıza en iyi hizmeti sunmak ve müşteri deneyimini daha da geliştirmek adına anlaşma kapsamında yakın çalışma sergileyeceğimiz Kuveyt Hava Yolları’nın kıymetli çalışanlarına, değerli ekip arkadaşlarıma ve özellikle de Sayın Yousef Al-Jassem Al-Saqer’e bu sözleşmeyi hayata geçirmede sarf ettikleri çabadan ötürü teşekkür ediyor, iki kardeş ülke vatandaşlarının bu anlaşmadan önemli ölçüde istifade etmesini temenni ediyorum."

'SIK UÇUŞ PROGRAMI' İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Kuveyt Hava Yolları, "Airbus 330/320" ve "Boeing 777" tipi uçaklarla İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanlarına haftalık yedişer uçuş, Türk Hava Yolları ise "Airbus 330/320" ve "Boeing 737" tipi uçaklarla Kuveyt’e İstanbul Havalimanı’ndan haftalık 28, Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan ise 14 uçuş düzenliyor.

Her iki hava yolu şirketi de yolcularının sık uçuş programlarının imkanlarından yararlanabilmeleri adına kod paylaşımı uçuşlarının "Sık Uçuş Programı"na dahil edilmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Taraflar, kod paylaşımı ve özel prorasyon anlaşmasının kapsamının ilerleyen dönemde genişletilmesinin değerlendirilebileceğini de belirtiyor.

KAYNAK:AA

