THY Los Angeles'a haftada 11 sefer düzenleyecek

İstanbul Havalimanı, doğu ile batı'yı birbirine bağlarken, hub(bağlantı merkezi) olarak ağırladığı yolcu sayısı da hızla artıyor. İstanbul Havalimanı ile beraber Türk Hava Yolları'nın transit yolcu sayısı da dikkat çekici rakamlara ulaştı. İstanbul aktarmalı uçan yolcu sayısındaki artış 265’i uluslararası olmak üzere dünyanın 126 ülkesindeki 315 noktaya uçan Türk Hava Yolları’nın transit yolcu sayısı 8 ayda yüzde 8,5 artarak 16 milyona yükseldi.

SEFER SAYISINI ARTIRMA KARARI ALDI



Türk Hava Yolları, transit yolcu potansiyelinin en yüksek olduğu uçuş noktalarından biri olan Los Angeles hattında özellikle transit yolcu sayısının artması ile beraber bu hatta sefer sayısını artırma kararı aldı.THY, haftada 7 sefer olan İstanbul – Los Angeles – İstanbul seferlerini, 10 Haziran 2020 tarihi itibarıyla haftada 10, 14 Temmuz 2020 tarihi itibarıyla 11 sefer yapacak. 8 yılda 1 milyon 734 bin yolcu taşıyan THY bu yılın ilk yarısında ise bu pazarda 112 bin yolcu ağırladı.

TRANSİT YOLCULAR ÇOĞUNLUK OLUŞTURUYOR



Türk Hava Yolları'nın Los Angeles seferlerinde transit yolcular Türkiye çıkışlı yolculardan fazla olmasıyla da dikkat çekiyor. Uçuşlarda özellikle Los Angeles’ta yaşayan çok sayıda İran asıllı ABD'li İstanbul aktarmalı transit olarak uçuş yapıyor. THY, Los Angeles seferlerinde İstanbul aktarmalı İran dışında İsrail, Lübnan, Hindistan, Ürdün, Suudi Arabistan’dan transit yolcularda ilk sıralarda yer alıyor. THY, 13 saat uçuş süreli Los Angeles’a Boeing 777 tipi uçaklarla her gün İstanbul Havalimanı'ndan saat 13:05'de uçuş yapıyor.