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  4. THY Malabo, Haneda, Newark ve Vancouver'ı uçuş ağına ekliyor

THY Malabo, Haneda, Newark ve Vancouver'ı uçuş ağına ekliyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 01.01.2020 11:02 | Son Güncelleme

Türk Hava Yolları (THY), uçuş ağını genişletiyor. Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, şirketin 2020'de filosunun yanında uçuş ağını da genişletmeye odaklanacağını belirterek, "Bu bağlamda, Malabo (Ekvator Ginesi), Haneda (Japonya), Newark (ABD) ve Vancouver (Kanada) noktalarının uçuş ağımıza katılması için tüm süreçleri tamamladık." dedi.

THY Malabo, Haneda, Newark ve Vancouver'ı uçuş ağına ekliyor

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, 2019 yılını değerlendirerek 2020 hedeflerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi THY'nin 2019'da 10 yeni dış hat noktasına uçmaya başladığını dile getiren Aycı, ilerleyen dönemlerde ayrıca frekans derinliğini artıracaklarını söyledi.

4 YENİ HAT

"Dünyanın en çok ülkesine ve en çok dış hat noktasına uçan hava yoluyuz." ifadesini kullanan Aycı, 2019 yılını 126 ülke 318 şehirle kapattıklarını, 2020'de de yeni noktalarla uçuş ağlarını geliştirmeye devam edeceklerini bildirdi. Aycı, şöyle devam etti:

"Bu bağlamda, Malabo, Haneda, Newark ve Vancouver noktalarının uçuş ağımıza katılması için tüm süreçleri tamamladık. Osaka (Japonya) hattımızı ise 4 frekans olarak 2020 yılında yeniden devreye alıyoruz. İstanbul Havalimanı'nda inşası süren yeni pist de 2020 yılında devreye alınacak. Böylece uygun slot (saatlik uçuş kapasitesi) imkanı saatte ortalama 120'ye kadar çıkacak. Önümüzdeki dönemde yeni noktaların yanı sıra frekans derinliğine de odaklanacağız. 2020 yılı yaz tarifesi itibarıyla Singapur, Kuala Lumpur, Los Angeles ve Washington DC için frekanslarımızı artırıyoruz. Ortaklık menfaatleri doğrultusunda, filo imkanlarımız elverdiği sürece uçuş ağı konusundaki gücümüzü pekiştirmek için çalışmalarımız aralıksız sürecek."

"YENİ BİR ÇAĞ AÇILDI"

Aycı, tüm fazları tamamlandığında yıllık 200 milyon yolcuya hizmet vermesi planlanan İstanbul Havalimanı'na taşınmanın şirket için yılın en önemli aksiyonu olduğunu belirterek, "İstanbul Havalimanı ile sivil havacılıkta yeni bir çağ açıldı." dedi.

THY'nin, hedeflerine kesintisiz ulaşabilmesi için güçlü bir altyapıya sahip olmasının önemine işaret eden Aycı, "Atatürk Havalimanı, THY'nin transfer merkezi olarak hem operasyonel ihtiyaçlarını karşılayamıyordu hem de marka olgusu ve müşteri deneyimi açısından gelişimini sınırlandırmaktaydı. Pist yetersizliği gibi kısıtlarıyla slot ve kapasite artışı isteklerimize cevap veremiyordu. İstanbul Havalimanı'na geçişle birlikte faaliyetlerimiz açısından daha geniş operasyonel alan kazanmış olduk." diye konuştu.

Üçüncü pistin devreye girmesiyle trafik yoğunluğunun rahatlayacağını ve taksi sürelerinin iyileşeceğini dile getiren Aycı, "Bunun yanı sıra üçüncü pistle birlikte dünyadaki ana merkezlerin birçoğunda bulunmayan paralel inişlerin yanında paralel kalkışların da yapılması planlanıyor. Bu da günde 2 bini aşkın iniş-kalkış yapılabilmesi demek. Üçüncü pist tamamlandığında 43 saniyede bir uçağın iniş-kalkışı mümkün olacak." ifadelerini kullandı.

Aycı, yeni nesil uçaklarla filolarını büyütmeye devam ettiklerini vurgulayarak, "2019 yılı başında 218 dar gövde, 92 geniş gövde ve 22 kargo uçağı olmak üzere toplam 332 uçağımız bulunuyordu. Yıl içinde gerçekleştirdiğimiz alımlarla yıl sonunda 229 dar gövde, 98 geniş gövde ve 24 kargo uçağı olmak üzere toplamda 351 uçaklık bir filoya ulaşmış durumdayız." dedi.

THY'nin mevcut filo büyüklüğüyle dünyada yolcu taşımacılığı yapan hava yolları arasında toplam uçak sayısı bakımından 10. sırada bulunduğunu ifade eden Aycı, ilk 10 hava yolu içinde dördüncü en genç filoya sahip şirket olduklarını söyledi. 2020'de filolarına 28 uçağın ekleneceğini belirten Aycı, AnadoluJet'in yeniden yapılandırılmasına hız vereceklerini, uygun teklifler olması durumunda kiralık uçaklarla da filolarını genişleteceklerini bildirdi.

KARGODA YÜZDE 9,5 ARTIŞ

Hava kargo taşımacılığı alanında da başarılara imza attıklarını dile getiren Aycı, küresel kargo sektöründe yaşanan daralmaya rağmen taşıdıkları kargo miktarını yıllık bazda yüzde 9,5 artışla 1,4 milyon tona yükselttiklerini söyledi.

THY, yılın 11 ayında yüzde 81,7'lik doluluk oranıyla 68,8 milyon yolcuya hizmet verdi. Yurt dışı yolcu doluluğu yüzde 81 seviyesindeyken, yurt içi yolcu doluluğu ise yüzde 86,3 seviyesine ulaştı.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
İlker Aycı THY Türk Hava Yolları

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