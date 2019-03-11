THY'nin 'büyük göç' planı belli oldu

THY'nin 29 Ekim tarihinde açılışı gerçekleşen İstanbul Havalimanı'na gerçekleşen İstanbul Havalimanı'na doğru büyük taşınma 5 Nisan Cuma gecesi saat 03.00'da başlayacak. 'Büyük Göç' olarak adlandırılan taşınmanın planlanan şekilde başarıyla gerçekleşmesi için 6 Nisan gecesi saat 02.00 ile 14.00 arasında Atatürk Havalimanı ve İstanbul Havalimanı tüm tarifeli yolcu uçuşlarına kapatılacak.

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, dev operasyona ilişkin, "Havacılık tarihinin en büyük taşınması gerçekleşecek. Taşıyacağımız ekipmanların kapladığı alan 33 futbol sahası büyüklüğüne denk. Tüm dünyanın izleyeceği bu büyük göç sonrası biz yepyeni bir sabaha uyanacağız. Güneşin Türk havacılığını tüm uçuşlarıyla İstanbul Havalimanı'nda aydınlattığı bir sabaha. Ülkemize ve şirketimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

ATATÜRK HAVALİMANI'NIN VEDA UÇUŞU DA NETLEŞTİ

THY'nin Atatürk Havalimanı'ndan yolcu taşıyacak son uçak Atatürk Havalimanı- Singapur uçuşunu gerçekleştirecek. Taşınma sonrası operasyonlar 6 Nisan günü saat 14.00'da İstanbul Havalimanı'nda başlayacak. 'Büyük Göç' sonrası gerçekleşecek ilk uçuş ise İstanbul Havalimanı - Ankara Esenboğa Havalimanı uçuşu olacak. İstanbul Havalimanı'ndan icra edilecek uçuşlar belirli bir planla kademeli olarak artırılacak.