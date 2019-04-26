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THY'nin Havana seferlerine 1 Mayıs dopingi

EKONOMİ HABERLERİ  | 26.04.2019 11:57 | Son Güncelleme

1 Mayıs İşçi Bayramı'nı Küba da kutlamak isteyenler, Küba turlarına ve uçuşlarına büyük ilgi gösterdi. Bazı turlarda talepler nedeniyle kontenajanlar tükendi. Türk Hava Yolları'nın da doğrudan uçtuğu Havana seferlerinde de talep patlaması yaşanınca, birçok seferde yer kalmadı.

THY'nin Havana seferlerine 1 Mayıs dopingi

1 Mayıs İşçi Bayramı yaklaştığı için Türkiye’den Küba'ya gidişlerde artışlar yaşanıyor. 1 Mayıs'ı Havana'da kutlamak isteyen Türkler'in ilgisi nedeniyle her yıl tur şirketlerinin her yıl düzenlediği Küba turlarına bu yıl da ilgi büyük oldu.

1 Mayıs'ı kapsayan 10-13 günlük turlar 2 bin 700 ila 4 bin dolar arasında değişirken, bazı turlarda yoğun talep nedeniyle yer kalmadı. Havana'ya 1 Mayıs kutlamalarının yapıldığı Devrim Meydanı'nda yer almak için 1,000 dolayında Türk vatandaşının gideceği tahmin ediliyor. Küba'ya olan ilgi THY'nin Havana seferlerinde yoğun talep patlamasına yol açtı.

Yoğun taleplerden dolayı 13 saat 10 dakika süren Havana uçuşlarında bilet fiyatları tek yönde business sınıfında 20 bin liraya kadar yükseldi.

Türk Hava Yolları’nın 2016 yılı Aralık ayından itibaren 305 yolcu kapasiteli Airbus 330 tipi uçaklarla haftada üç sefer düzenlediği İstanbul-Havana-Caracas (Venezuela) uçuşlarında doluluk oranları yüzde 80’leri geçiyor. THY ile 2017 yılında sadece Havana çıkışlı 37 bin kişi uçuş yaptı. Geçen yıl ise THY’nin Havana’ya yolcu rakamının 50 bine ulaştığı tahmin ediliyor. 13 saat 10 dakika süren İstanbul-Havana uçuşu sonrası aynı uçak Venezuela’nın başkenti Caracas’a devam ediyor.

Birçok Türk sadece Küba’yı görmekle yetinmeyip Küba'dan cruise gemileri ile hareketle Jamaika, Karayipler, Cayman Adaları gibi tatil merkezlerine de turlara katılıyor.


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Anahtar Kelimeler:
1 mayıs küba THY

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