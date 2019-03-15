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THY'nin İstanbul-Çanakkale uçuşları başladı

EKONOMİ HABERLERİ  | 15.03.2019 17:22 | Son Güncelleme

İstanbul Havalimanı'ndan havalanan ilk uçak ve yolcuları, Çanakkale Havalimanı'nda su takı ile karşılandı

THY'nin İstanbul-Çanakkale uçuşları başladı

İstanbul Havalimanı'ndan havalanan THY uçağı, Çanakkale Havalimanı'na indi.

"Çanakkale" adlı uçak, iniş sırasında oluşturulan su takının altından geçti. Daha sonra yolculara ikramlarda bulunuldu.

Karşılama töreninde konuşan THY Yurt İçi Satış Başkanı Emre Menevşe, İstanbul'dan gelirken kente yaklaştıkları sırada kaptan pilotun Çanakkale ile ilgili bir duygusal konuşma yaptığını söyledi.

Bu andan itibaren bir duygu yoğunluğu yaşadıklarını belirten Menevşe, "Kaptanımız, Gelibolu Yarımadası ve şehitlikler üzerinde birkaç tur attı ve özellikle 18 Mart Çanakkale Zaferi ve şehitlerimiz hakkında ifadelerde bulundu. Bizlere de bu sözler ciddi manada duygu yoğunluğu yaptı. Bu duygu yüküyle uçaktan inmiş olduk. 3 gün sonra 18 Mart Çanakkale Zaferi'ni anacağız. THY olarak böylesine önemli günlerde İstanbul-Çanakkale seferini başlatmamız ayrı bir önem ifade ediyor. Çanakkale'ye şu anda haftada 3 sefer planlaması yaptık. Çanakkale'yi sadece Türkiye’ye İstanbul’a bağlamıyor, İstanbul üzerinden bütün dünyaya bağlıyor olacağız." diye konuştu.

Törene, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Çanakkale Vali Yardımcısı Tahir Şahin, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Çanakkale-Körfez Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Ahmet Çelik, Havaalanı Müdürü Yaşasın Şahbaz ile THY yetkilileri ve seyahat acentelerinin temsilcileri katıldı.

THY'nin İstanbul-Çanakkale uçuşları salı, cuma ve pazar günlerinde karşılıklı birer sefer olarak gerçekleştirilecek.

KAYNAK:AA

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Anahtar Kelimeler:
Çanakkale Havalimanı istanbul havalimanı THY

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