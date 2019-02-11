THY part time çalışacak elemanlar arıyor

THY'nin konuyla ilgili ilanı 15 Mart tarihine kadar yayında kalacak. Belge kontrolünden sonra ilan kriterlerini sağlayan adayların tümü sözel/sayısal yetenek ve İngilizce yazılı sınavına davet edilecek. Sınavda başarılı olan adaylar; kişilik envanteri, grup değerlendirmeleri ve birebir mülakat süreçlerine çağırılacak. Tüm süreç sonunda başarılı olan adaylara iş teklifi yapılacak ve başlama belgeleri hazırlamaları istenecek. Adayın istenen belgeleri teslim etmesi sonrasında istihdam süreci tamamlanacak.

GENEL KRİTERLER;

T.C. vatandaşı olmak, Adli Sicil ve Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak, en az 4 yıllık eğitim veren üniversitelerin herhangi bir bölümünde 3. sınıf öğrencisi olmak ve olduğunu belgeleyebilmek, 100’lük sistemde en az 70, 4’lük sistemde en az 2.72 genel not ortalamasına sahip olmak ve olduğunu belgeleyebilmek, İstanbul’daki ofislerde çalışılacak olup haftanın en az 2 günü tam zamanlı olmak üzere, en fazla 30 saat çalışabilmek, iyi derecede İngilizce bilmek (THY A.O. tarafından yapılacak olan İngilizce sınav ve/veya mülakatında başarılı olmak).