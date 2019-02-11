FİNANS

THY part time çalışacak elemanlar arıyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 11.02.2019 16:44 | Son Güncelleme

Türk Hava Yolları en az 4 yıllık eğitim veren üniversitelerin herhangi bir bölümünde 3. sınıf öğrencisi olan, part time çalışacak elemanlar arıyor. Başvurusu kabul edilenler, THY'nin İstanbul’daki ofislerinde haftanın en az iki günü tam zamanlı olmak üzere, en fazla 30 saat çalışabilecek. Başvurular THY'nin web sitesinden yapılacak.

THY part time çalışacak elemanlar arıyor

THY'nin konuyla ilgili ilanı 15 Mart tarihine kadar yayında kalacak. Belge kontrolünden sonra ilan kriterlerini sağlayan adayların tümü sözel/sayısal yetenek ve İngilizce yazılı sınavına davet edilecek. Sınavda başarılı olan adaylar; kişilik envanteri, grup değerlendirmeleri ve birebir mülakat süreçlerine çağırılacak. Tüm süreç sonunda başarılı olan adaylara iş teklifi yapılacak ve başlama belgeleri hazırlamaları istenecek. Adayın istenen belgeleri teslim etmesi sonrasında istihdam süreci tamamlanacak.

GENEL KRİTERLER;

T.C. vatandaşı olmak, Adli Sicil ve Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak, en az 4 yıllık eğitim veren üniversitelerin herhangi bir bölümünde 3. sınıf öğrencisi olmak ve olduğunu belgeleyebilmek, 100’lük sistemde en az 70, 4’lük sistemde en az 2.72 genel not ortalamasına sahip olmak ve olduğunu belgeleyebilmek, İstanbul’daki ofislerde çalışılacak olup haftanın en az 2 günü tam zamanlı olmak üzere, en fazla 30 saat çalışabilmek, iyi derecede İngilizce bilmek (THY A.O. tarafından yapılacak olan İngilizce sınav ve/veya mülakatında başarılı olmak).

THY ARANAN NİTELİLERİ ŞÖYLE DUYURDU;

Problem çözme yeteneği gelişmiş ve sonuç odaklı çalışan, ekip çalışmasına yatkın, proaktif ve analitik düşünce yeteneğine sahip, araştırmaya ve öğrenmeye açık, yazılı ve sözlü iletişim becerileri yüksek, MS Office araçlarını iyi düzeyde bilen part-time çalışma arkadaşları arıyoruz.


PART TİME ÇALIŞMA ALANLARI ŞÖYLE;

İnsan Kaynakları ve Destek Üniteleri, Eğitim Başkanlığı, İstihdam Başkanlığı, Personel Yönetimi Başkanlığı, Sosyal ve İdari İşler Başkanlığı, Uçuş Eğitim Başkanlığı, Kalite & Teknik, Kalite Güvence Başkanlığı, Teknik Başkanlık, Mali, Finans Başkanlığı, Genel Satınalma Başkanlığı, Muhasebe ve Mali Kontrol Başkanlığı, Operasyon, Entegre Operasyon Başkanlığı, Güvenlik Başkanlığı, Kurumsal Emniyet Başkanlığı, Yer İşletme Başkanlığı, Uçuş İşletme Başkanlığı, Planlama, Ekip Planlama Başkanlığı, Gelir Yönetim Başkanlığı, İkram ve Uçak İçi Ürünler Başkanlığı, Üretim Planlama Başkanlığı, Pazarlama & Satış, Kurumsal İletişim Başkanlığı, Kurumsal Pazarlama ve Dağıtım Kanalları Başkanlığı, Pazarlama Başkanlığı, Satış Başkanlığı, Turkish Cargo, Kargo Operasyon Başkanlığı, Kargo Pazarlama Başkanlığı, Kargo Satış Başkanlığı, Yatırım & Anlaşmalar, Kurumsal İnovasyon ve Projeler Başkanlığı, Uluslararası İlişkiler ve İttifaklar Başkanlığı, Yatırım Yönetimi Başkanlığı,

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Anahtar Kelimeler:
THY Uluslararası Yatırım ve Taşımacılık AŞ part time

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
60 saat çalıştırıp 30 saat ödeme yapmak olmasın o? Ama ona da şükür! Sonuçta Stajyer alıp 40 saat bedavaya da calsitirabilirdi. Allah razı olsun yani
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