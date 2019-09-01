FİNANS

THY River Plate'in forma sponsoru oldu

EKONOMİ HABERLERİ  | 01.09.2019 08:29 | Son Güncelleme

Türk Hava Yolları (THY), 2019-2020 sezonundan itibaren 3 yıl boyunca dünyaca ünlü Arjantin futbol takımı River Plate'e forma sponsoru oldu. Anlaşma sayesinde Türk Hava Yolları River Plate'e sponsor olan ilk hava yolu şirketi oldu.

THY'den yapılan açıklamaya göre, Türk Hava Yolları ile River Plate'in yeni iş birliği, Arjantin'de düzenlenen ortak basın toplantısında duyuruldu.

River Plate stadında düzenlenen toplantı, Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, River Plate Kulübü Başkanı Rodolfo D'onofrio, Türkiye'nin Arjantin Büyükelçisi Vural Altay'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

BİR İLK GERÇEKLEŞTİ!

İş birliği çerçevesinde River Plate, üç yıl boyunca oynayacağı tüm müsabakalarda Türk Hava Yolları logolu forma ile boy gösterecek. Anlaşma sayesinde Türk Hava Yolları River Plate'e sponsor olan ilk hava yolu şirketi oldu.

Basın toplantısında konuşan Aycı, bugüne kadar spor dünyasına sağladığı çeşitli sponsorluklarla küresel ölçekte sporun ve sporcunun daimi dostu olarak kabul gören Türk Hava Yolları'nın, bugün River Plate ile sağlanılan iş birliğine de farklı önem atfettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Hatırı sayılır bir süredir dünyanın en çok ülkesine uçan hava yolu şirketiyiz. 5 kıtada 310'un üzerinde noktaya ulaşıyoruz. Network erişim gücümüz gelişimini sürdürürken farklı spor dallarına sağladığımız global sponsorluk destekleri ile de sporun kapsayıcı ve bütünleyici kabiliyeti sayesinde dünya genelindeki farklı kitle ve topluluklara ulaşabiliyoruz. Bu bağlamda, bugün burada beraber kutladığımız yeni sponsorluk iş birliği ile yine dünyanın en önemli futbol takımlarından biri olan River Plate'in forma sponsoru olarak Arjantinli sporseverlerle aramızda bu yönlü sağlam bir bağ kuracak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz."

D'ONOFRİO'DAN AÇIKLAMA

River Plate Kulübü Başkanı Rodolfo D'onofrio da "Her iki markanın daha geniş ölçekli yayılımına katkı sağlayacağına inandığımız bu sponsorluk, küresel bir vizyonun neticesi olmakla birlikte kulübümüz için de oldukça önemli bir iş birliği. Türk Hava Yolları dünya çapında bir marka ve yine dünyanın en prestijli hava yollarından biri." ifadelerini kullandı.

Uzun yıllardır profesyonel ve amatör olmak üzere birçok ulusal ve uluslararası isim, takım ve organizasyona sağladığı destekle bu anlamda da bir marka olan THY, geçmişte Barcelona, Manchester United, Borussia Dortmund gibi önemli kulüplerin yanı sıra UEFA Euro 2016'ya da sponsor olmuştu.

Kaynak: AA


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THY river plate

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